Депутат Сухарев предложил отпуск для военных при рождении ребёнка

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести отпуск для военнослужащих при рождении ребёнка.
При этом, отпуск он предложил сделать сроком до 10 суток.
Парламентарий отметил, что обычные работники при аналогичной ситуации согласно ТК РФ имеют право на неоплачиваемые выходные дни. Военнослужащим же, в свою очередь, дают выходные при форс-мажорных обстоятельствах, таких, как тяжёлое состояние здоровья или смерть близкого родственника, стихийные бедствия и т. д.
Другой депутат Госдумы Сергей Кривоносов высказал мнение о том, что предложение по созданию в России цифрового паспорта туриста необходимо обсуждать с бизнесом и проводить допконсультации.
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Парламентарий отметил, что обычные работники при аналогичной ситуации согласно ТК РФ имеют право на неоплачиваемые выходные дни. Военнослужащим же, в свою очередь, дают выходные при форс-мажорных обстоятельствах, таких, как тяжёлое состояние здоровья или смерть близкого родственника, стихийные бедствия и т. д.
«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня личных обстоятельств, предусматривающих предоставление военнослужащему права на отпуск сроком до десяти суток, а именно в связи с рождением ребёнка», — приводит RT текст обращения Сухарева на имя первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова.
Другой депутат Госдумы Сергей Кривоносов высказал мнение о том, что предложение по созданию в России цифрового паспорта туриста необходимо обсуждать с бизнесом и проводить допконсультации.
«Надо изучить, понять, насколько бизнес готов пойти на это. Я думаю, что нужны дополнительные консультации по этой инициативе. Если она будет поддержана бизнесом, и это будет способствовать развитию туризма, снижению цен, то её можно будет рассмотреть. Наша задача – создать туристический продукт для внутреннего туризма, чтобы цена и качество соответствовали и было комфортно для туризма», – приводит АГН «Москва» комментарий Кривоносова.
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Мелисса Тимофеева