Бессараб объяснила важность выплат многодетным ко Дню семьи, любви и верности

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась за поддержку выплат многодетным ко Дню семьи, любви и верности.
«Так как детей много, даже если основные потребности закрыты, всегда есть возможность чем-то увлечь ребёнка, потратить средства на его творческое развитие, на поездки для семьи с детьми. Речь ведь идёт не только о естественных потребностях и нуждах семьи, а о развитии семьи, о том, чтобы детям было интересно. Думаю, что это очень-очень хорошая идея», — пояснила в беседе с RT парламентарий.
До этого худрук Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов сообщил, что в новом сезоне артисты выступят перед семьями бойцов СВО и детьми из ДНР, ЛНР и Курской области.
«Театр не может находиться в стороне от того, что происходит. У нас запланировано много мероприятий по поддержке семей бойцов СВО и эвакуированных детей. При участии различных фондов мы будем играть спектакли для детишек из ЛНР, ДНР и Курской области», – приводит АГН «Москва» комментарий Герасимова.
Ранее сообщалось, что в Московской области действуют всевозможные меры поддержки школьников.
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