Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В подмосковных школах начали работу более 890 советников по воспитанию

В подмосковных школах начали работу более 890 советников по воспитанию

03 сентября 2024, 19:56
Фото: iStock / Drazen Zigic

Фото: iStock / Drazen Zigic

Оригинал
В школах Московской области в новом учебном году приступят к работе советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Всего их будет 895, сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
«С 1 сентября 895 советников по воспитанию начали работу в подмосковных школах. Это относительно новая должность – в Подмосковье она появилась в 2022 году. Советники директора взяли на себя роль проводников в воспитательной работе», – пояснила региональный депутат.


Она добавила, что такие специалисты должны помогать классным руководителям, наставникам и воспитателям.
«Советники вовлекают детей в социальные проекты, работают со школьными медиацентрами, спортивными и театральными кружками, общественными организациями», – сказала Самединова.
По её словам, родителям такие сотрудники помогают найти индивидуальный подход к каждому ребёнку.

Читайте также:

Компенсацию за детский отдых получили более 1,5 тыс. подмосковных приёмных семей

В Мособлдуме перечислили меры поддержки для подмосковных школьников

Подмосковные многодетные семьи смогут онлайн оформить выплату вместо земли
#школы
#воспитатель
#педагоги
#подмосковье
#московская область
#патриотизм
#мособлдума
На сайте Ногинского регоператора заработала оплата услуги по обращению с ТКО
03 сентября 2024, 20:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

На сайте регионального оператора Ногинского кластера теперь доступна оплата «Услуги по обращению с ТКО» с помощью эквайринга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Для корректной идентификации платежа нужно указать номер лицевого счёта, который можно найти в верхней части квитанции от расчётно-кассового центра. Пример квитанции можно посмотреть в разделе «Раскрытие информации» на сайте.
«Преимущества такого вида оплаты – отсутствие комиссии; универсальность и безопасность способа расчёта, а также гарантия конфиденциальность данных плательщика», – пояснили в пресс-службе.
Как пояснили в Минчистоты, такой вид оплаты доступен на сайте Московской области. Однако со временем им смогут воспользоваться жители всех территорий, которые обслуживает компания.

Читайте также:

Подмосковные предприниматели заключили более 400 договоров с регоператором Рузского кластера

В Подмосковье установили более 2 тыс. контейнеров для отходов, изготовленных из вторсырья

В Минчистоты напомнили об уголовном наказании за кражу или поджог мусорных баков
#минчистоты
#мусор
#мусорный оператор
#ногинск
#тко
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
IT-эксперт Алексеев назвал запуск спутникового интернета стратегической задачей
03 сентября 2024, 19:51

Фото: iStock/ABIDAL

Начальник управления безопасности IT-компании Александр Алексеев заявил, что создание Россией своего собственного спутникового интернета является стратегической задачей.
Он пояснил, что спутниковый интернет является более защищённым.

«Ракетно-космическая отрасль развивается активно, но потребует существенных вложений. Что касается элементной базы, с доступом к ней есть проблемы везде. Там, где она добывается, высокий спрос и приоритет будет зависеть от уровня партнерских отношений. Сроки имеют значение. Возможно три года – это оптимистично, но за пять-десять лет это вполне реально», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Алексеев.

Ранее зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что создание своего собственного спутникового интернета выгодно для России.

Читайте также:

Депутат Свинцов объяснил необходимость своего спутникового интернета России

«Роскосмос»: произведено оборудование связи для посадки пилотируемых кораблей

В России разработали комплекс «охоты» за операторами дронов ВСУ
#интернет
#комплекс
#оборудование
#спрос
#технологии
#космос
#безопасность
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД предложили провести «демографическую спецоперацию» в РФ
03 сентября 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Программу под названием «демографическая спецоперация» предложили ввести в РФ на Восточном экономическом форуме. Инициатором выступила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Нужно провести в стране демографическую спецоперацию. Коэффициент рождаемости составляет всего 2,17. Цель — 51% населения должны быть многодетными», — выступила парламентарий по теме «Демографический суверенитет как основа экономического развития России».
Останина считает, что в семье должно быть минимум четверо детей. Помимо этого, глава ВЦИОМ Константин Абрамов добавил, что необходимо избавиться он инфантильных взрослых, способных быть ответственными «только за себя».

Читайте также:

Депутат Свинцов объяснил необходимость своего спутникового интернета России

Эксперт Звенигородский пояснил суть новых оповещений ПФР о состоянии пенсии

Названы самые популярные авто с пробегом в августе
#россия
#россияне
#госдума
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Свинцов объяснил необходимость своего спутникового интернета России
03 сентября 2024, 19:42

Фото: iStock/metamorworks

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что создание своего собственного спутникового интернета выгодно для России.
«Огромное количество нашей территории находится в труднодоступных местах. Экономически выгоднее нам иметь свою собственную группировку, которая будет покрывать 80% нашей территории качественным спутниковым интернетом. Оставшиеся 20% без интернета не останутся, но там выгоднее иметь мобильную связь и мобильный интернет», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Свинцов.

По его мнению, основной задачей является запуск массового производства спутников для того, чтобы снизилась их себестоимость.

Ранее в Роскосмосе сообщали о том, что оборудование связи, нужное, чтобы обеспечить посадку пилотируемого космического судна, изготовлено в России.

Читайте также:

«Роскосмос»: произведено оборудование связи для посадки пилотируемых кораблей

В России разработали комплекс «охоты» за операторами дронов ВСУ

В России впервые опробовали систему управления БПЛА через космический спутник
#интернет
#спутник
#комплекс
#оборудование
#россия
#технологии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Звенигородский пояснил суть новых оповещений ПФР о состоянии пенсии
Эксперт Звенигородский: данные о накопительной пенсии можно получить в один клик
03 сентября 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Согласно приказу Социального фонда России, вступившему в силу с 3 сентября, вводится новая форма оповещения о состоянии счёта накопительной пенсии и о результатах инвестирования пенсионных средств.
Предполагается, что эта мера поможет россиянам грамотно распоряжаться пенсионным капиталом. Эксперт в сфере пенсионного законодательства Сергей Звенигородский в эфире «Радио 1» пояснил, в чём заключается суть изменений в новых оповещениях, а заодно рассказал подробнее о самой накопительной пенсии, которая до сих пор у многих граждан вызывает вопросы.

Специалист отметил, что основные трудности для понимания у простых граждан возникают в нижней части оповещений, где речь идёт как раз о накопительной пенсии. Это связано с тем, что они видят большое количество цифр, финансовых и юридических терминов, в которых непросто, да и не хочется разбираться.

«Нельзя также забывать, что продолжают циркулировать слухи о том, что накопительную пенсию уже куда-то потратили, чуть ли не украли, так что её просто нет», — напомнил эксперт.
Отчасти для того, чтобы пресечь эти слухи, чтобы дать людям понимание, что происходит с накопительной частью их пенсии, Социальный фонд в новых оповещениях, которые Звенигородский называет «письмами счастья», даёт более детальную информацию по накопительной пенсии. Проще говоря, в оповещении отражается то, как идёт работа с их деньгами. К тому же, теперь информация подана более понятно, более доступным языком, добавил он.

«Сейчас нужную информацию о состоянии накопительной пенсии можно получить буквально "в один клик"», — сказал Звенигородский.
Эксперт напомнил, что накопительная пенсия была введена из-за того, что примерно к 2040 году в России ожидается значительный демографический спад. На практике это означает, что если сейчас на одного пенсионера приходится три работающих, то к тому времени наступит практически паритет. Именно для того, чтобы деньги, которые пенсионер получит в будущем, работали и преумножались уже сейчас, и была введена накопительная пенсия, заключил специалист.

Читайте также:

Отдых в России, зубные протезы и скидка на лекарства: Льготы для пенсионеров в 2024 году

Раскрыт размер средней пенсии в России

В Госдуме разъяснили, как будет индексироваться пенсия
#деньги
#эксперт
#работа
#пенсионер
#радио
#фонд
#пенсия
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы самые популярные авто с пробегом в августе
Авито Авто: Самым популярным авто с пробегом стала Lada Priora
03 сентября 2024, 18:46

Фото: iStock/bruev

Исследовании «Авито Авто» показало, что самым популрнм автомобилем с пробегом в России в августе стала Lada Priora.
Кроме этой марки машины в этом рейтинге лидерами стали Lada Granta, Lada Samara, «Жигули», Hyundai Solaris.

«Наиболее популярными марками в августе 2024 года оказались ВАЗ (Lada) с долей спроса 26,8%, Toyota с 6,9%, Hyundai с 5,6%. Кроме того, в топ-5 входят бренды Kia и Volkswagen. Лидером по динамике предложения за год стал бренд Toyota (рост на 39,4%)», — приводит Газета.ру текст исследования.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что рост цен на китайские автомобили в России связан со сложностью с платёжными системами, а также с боязнью бизнеса КНР из-за санкций.

Читайте также:

Губернатор Шапша: Citroen C5 Aircross — российский авто, собранный в Калуге

BMW отзывает более 720 000 машин из-за риска короткого замыкания, выпущенных с 2012 года

Автоэксперт Сажин объяснил рост цен на китайские авто
#автомобили
#марки
#бренд
#машины
#спрос
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковья провели акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом
03 сентября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия»

Акции, посвящённые трагедии в Беслане, провели в Московской области в День солидарности в борьбе с терроризмом члены подмосковного отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.
«Сегодня мы вспоминаем всех жертв террористических атак. Мы также отдаём дань уважения сотрудникам силовых структур, героически погибшим в борьбе с террористами. В нашем мире не должно быть места терроризму и насилию. Все вместе мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить это зло», — сказал спикер Мособлдумы, секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
Траурные мероприятия состоялись на мемориальном Быковском кладбище в Жуковском и у мемориала «Вечный огонь» на Советской площади в Дмитрове. В Павловском Посаде после митинга молодогвардейцы провели акцию «Деревья памяти»: организовали инсталляции в виде деревьев и поместили туда бумажных журавликов. А в Королёве возложили цветы к Вечному огню у мемориала воинской славы и почтили память погибших минутой молчания.

Теракт в Беслане унёс жизни более 300 человек, из которых 186 — дети.

Читайте также:

Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора»

В Клину провели акцию в память о трагедии в Беслане

«Дети кричали и плакали»: 20 лет со дня теракта в Беслане, страшные подробности трагедии, жертвы
#единая россия
#митинг
#мемориал
#терроризм
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора»
03 сентября 2024, 17:52

Фото: Росгвардия Московской области

В ежегодной акции памяти жертв терроризма приняли участие сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.
Мероприятие прошло в День солидарности в борьбе с терроризмом. Вместе с другими жителями города, росгвардейцы зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания, после чего все присутствующие отпустили в небо белые шары, которые стали символом скорби и надежды.

Акция «Вместе против террора» уже стала традиционной и ежегодно в этот день тысячи людей по всей стране собираются, чтобы отдают дань памяти жертвам террористических актов.

Читайте также:

В Клину провели акцию в память о трагедии в Беслане

«Дети кричали и плакали»: 20 лет со дня теракта в Беслане, страшные подробности трагедии, жертвы

Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
#акция
#небо
#память
#росгвардия
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали о схемах обмана в автосалонах
Юрист Лагун заявил о ненужных и дорогих допуслугах в автосалонах
03 сентября 2024, 17:25

Фото: iStock/Fahroni

Автоюрист Николай Лагун заявил, что автосалоны могут проводить такие схемы обмана покупателей, как навязывание ненужных, но дорогих дополнительных условий.
«Для создания большей привлекательности продавцы указывают заниженную стоимость автомобиля, иногда рядом размещая ссылку на то, что это спецпредложение. Спецпредложение действует при определенных условиях. При приобретении автомобиля потребителям навязывают дополнительные услуги, которые в сумме могут составить до 50% от стоимости автомобиля», — пояснил в беседе с «Известиями» Лагун.

Также, по его словам, автосалоны могут навязывать клиентам выгодные для них финансовые продукты при покупке автомобиля в кредит.

До этого автоэксперт Владимир Сажин описал то, как решать проблему повышенной аварийности на определённых участках дороги.

«Если частые аварии на одном и том же месте, специальная комиссия проверяет и смотрит, как можно улучшить ситуацию. Либо поставить средства регулирования, либо поменять фазу, встать на место и проводить профилактическую беседу с автолюбителями», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее автоюрист Николай Лагун заявил, что фраза «сел и поехал» может говорить об опасном объявлении о продаже автомобиля, составленном перекупщиком.

Читайте также:

Автоблогер Булкин раскрыл, в продажу каких авто можно инвестировать

Россиянам раскрыли фразу «опасного» объявления о продаже машины

Подмосковным водителям рассказали, как избежать ДТП осенью
#дороги
#кредит
#авто
#услуги
#комиссия
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф