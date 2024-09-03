В подмосковных школах начали работу более 890 советников по воспитанию

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В школах Московской области в новом учебном году приступят к работе советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Всего их будет 895, сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Она добавила, что такие специалисты должны помогать классным руководителям, наставникам и воспитателям.
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«С 1 сентября 895 советников по воспитанию начали работу в подмосковных школах. Это относительно новая должность – в Подмосковье она появилась в 2022 году. Советники директора взяли на себя роль проводников в воспитательной работе», – пояснила региональный депутат.
Она добавила, что такие специалисты должны помогать классным руководителям, наставникам и воспитателям.
«Советники вовлекают детей в социальные проекты, работают со школьными медиацентрами, спортивными и театральными кружками, общественными организациями», – сказала Самединова.По её словам, родителям такие сотрудники помогают найти индивидуальный подход к каждому ребёнку.
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Лора Луганская