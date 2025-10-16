Бессараб сделала заявление после скандальной идеи депутата по улучшению демографии
Депутат Бессараб: демографический кризис не решится, если вогнать людей в нищету
Депутат Светлана Бессараб выступила с критикой заявления о связи высокого достатка с низкой рождаемостью. По ее мнению, решить демографический кризис, усугубляя бедность населения, — недопустимо и неэффективно.
Парламентарий прокомментировала слова коллеги Олега Матвейчева, подчеркнув, что для улучшения демографической ситуации нужны не меры по снижению уровня жизни, а грамотная поддержка семей.
«Я не согласна с этим. Нельзя ввергать людей в нищету в надежде, что они начнут рожать больше. Это вопрос уровня развития общества, и с подобной проблемой сталкивается не только Россия», — заявила Бессараб в беседе с NEWS.ru.Она выразила надежду, что ее коллега не имел в виду буквально то, что сказал. Бессараб отметила, что ключевым фактором для рождения детей сегодня является финансовое благополучие, особенно в крупных городах. Высокие затраты на жилье и долгосрочные ипотечные обязательства вынуждают пары сосредотачиваться на материальных целях и откладывать рождение детей. В отличие от сельской местности, где жилье более доступно, в мегаполисах люди часто сознательно ограничивают число детей из-за финансовой нагрузки.