Бессараб сделала заявление после скандальной идеи депутата по улучшению демографии

16 октября 2025, 12:27

Депутат Бессараб: демографический кризис не решится, если вогнать людей в нищету

Фото: istockphoto / Konstantin Aksenov

Депутат Светлана Бессараб выступила с критикой заявления о связи высокого достатка с низкой рождаемостью. По ее мнению, решить демографический кризис, усугубляя бедность населения, — недопустимо и неэффективно.





Парламентарий прокомментировала слова коллеги Олега Матвейчева, подчеркнув, что для улучшения демографической ситуации нужны не меры по снижению уровня жизни, а грамотная поддержка семей.

«Я не согласна с этим. Нельзя ввергать людей в нищету в надежде, что они начнут рожать больше. Это вопрос уровня развития общества, и с подобной проблемой сталкивается не только Россия», — заявила Бессараб в беседе с NEWS.ru.