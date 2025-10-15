«Чем лучше люди живут, тем меньше они рожают»: в Госдуме нашли способ повысить демографию в России
Депутат Матвейчев: население должно жить в бедности для улучшения демографии
Депутат Госдумы Олег Матвейчев высказался о причинах демографических проблем в России. По его словам, повышение уровня жизни не приводит к росту рождаемости.
Слова парламентария приводит Telegram-канал «Подъём».
«Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая – там, где богатые. Поэтому все разговоры о том, что дайте нам квартиры, дайте нам пособия, тогда мы соизволим вам родить – это все лукавство», – заявил депутат.
Ранее власти неоднократно заявляли, что демографическая ситуация в России остаётся одной из приоритетных тем государственной политики. В правительстве обсуждаются меры по поддержке семей с детьми, включая развитие инфраструктуры и систему социальных выплат.