«Чем лучше люди живут, тем меньше они рожают»: в Госдуме нашли способ повысить демографию в России

15 октября 2025, 19:10

Депутат Матвейчев: население должно жить в бедности для улучшения демографии

Фото: iStock/Elena Gromova

Депутат Госдумы Олег Матвейчев высказался о причинах демографических проблем в России. По его словам, повышение уровня жизни не приводит к росту рождаемости.





Слова парламентария приводит Telegram-канал «Подъём».





«Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая – там, где богатые. Поэтому все разговоры о том, что дайте нам квартиры, дайте нам пособия, тогда мы соизволим вам родить – это все лукавство», – заявил депутат.