В ГД считают, что знания о контрацепции не влияют на снижение рождаемости
Депутат Леонов: женщин нужно информировать о средствах контрацепции
Информирование женщин о методах контрацепции не приведёт к снижению показателей рождаемости в России. Так считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, о всех методах контрацепции представительницам прекрасного пола должны рассказывать в женских консультациях.
«В любом случае задача врача — это, если женщина хочет завести ребенка, помочь ей завести ребенка, если она хочет использовать те или иные методы контрацепции, рассказать о них — о преимуществах, недостатках и последствиях этих методов, и, соответственно, порекомендовать, возможно, лучший способ именно для конкретной ситуации», — отметил Леонов в беседе с «Газетой.Ru».
Он подчеркнул, что знания о способах предохранения не отразятся на демографии. Леонов считает, что для увеличения рождаемости в России необходимо заниматься здоровьем населения, чтобы молодые люди не страдали бесплодием и имели возможность становиться родителями.
Тем временем генетик Национального центра генетических исследований (Mygenetics) Анастасия Сивакова в беседе с RT отметила, что у женщин старше 35 лет повышаются риски хромосомных аномалий у плода.
«Повышается риск таких осложнений беременности, как гестационный диабет, гипертензия, а также хромосомные аномалии у плода — например синдром Дауна. Кроме того, у женщин позднего репродуктивного возраста чаще наблюдаются угрозы выкидыша, преждевременные роды и рождение малышей с низкой массой тела», — рассказала эксперт.
Она добавила, что возрастные изменения могут отразиться и на процессе самих родов. Так, роженицы старше 35 лет могут иметь слабую родовую деятельность, из-за чего врачам приходится использовать дополнительную стимуляцию или проводить экстренное кесарево сечение.
Сивакова подчеркнула, что для развития здорового ребёнка важен возраст обоих родителей.