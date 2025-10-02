В ГД считают, что знания о контрацепции не влияют на снижение рождаемости

02 октября 2025, 19:33

Депутат Леонов: женщин нужно информировать о средствах контрацепции

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Информирование женщин о методах контрацепции не приведёт к снижению показателей рождаемости в России. Так считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





По его словам, о всех методах контрацепции представительницам прекрасного пола должны рассказывать в женских консультациях.





«В любом случае задача врача — это, если женщина хочет завести ребенка, помочь ей завести ребенка, если она хочет использовать те или иные методы контрацепции, рассказать о них — о преимуществах, недостатках и последствиях этих методов, и, соответственно, порекомендовать, возможно, лучший способ именно для конкретной ситуации», — отметил Леонов в беседе с «Газетой.Ru».

«Повышается риск таких осложнений беременности, как гестационный диабет, гипертензия, а также хромосомные аномалии у плода — например синдром Дауна. Кроме того, у женщин позднего репродуктивного возраста чаще наблюдаются угрозы выкидыша, преждевременные роды и рождение малышей с низкой массой тела», — рассказала эксперт.