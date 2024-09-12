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«Бессильны при атаке БПЛА»: Эксперт рассказал, как спасти жилой дом от попадания дрона

Эксперт по пожаробезопасности Лекторович: для защиты от БПЛА поможет только РЭБ
12 сентября 2024, 13:12
Фото: istock/Ekaterina Krasnikova

Фото: istock/Ekaterina Krasnikova

В ночь на вторник, 10 сентября, Вооруженные силы Украины предприняли одну из наиболее массированных атак на российские регионы с применением беспилотных летательных аппаратов. По сообщению Министерства обороны России, средствами противовоздушной обороны было сбито в общей сложности 144 украинских дрона. 72 беспилотника — перехватили над Брянской областью, 20 были уничтожены в Подмосковье. При этом беспилотники врезались в многоэтажные дома, где от взрывов и пострадали десятки квартир.
Эксперт по пожарной безопасности, основатель завода систем пожаротушения «Заря» Сергей Лекторович в беседе с «Радио 1» сообщил, что пожар — неотъемлемая часть атаки беспилотника по объектам гражданской инфраструктуры, и в таких случаях стандартные системы противопожарной безопасности бесполезны.

«Все системы пожаротушения рассчитаны на работу в нормальных условиях. При атаке беспилотника все системы пожаротушения разрушаются, надеяться на их корректную работу не стоит. Наиболее эффективное средство защиты зданий и сооружений сегодня это РЭБ — радиоэлектронная борьба», — сказал эксперт.



Радиоэлектронная борьба — это технологии, направленные на обнаружение, блокировку и подавление работы радиоэлектронных средств противника.

Сергей Лекторович также отметил, что сегодняшняя массовая атака БПЛА по жилым домам говорит о том, что нельзя хранить дома и на балконе легковоспламеняющиеся материалы и жидкости, а путь эвакуации следует держать в надлежащем состоянии.

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#борьба
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#атака
Министр обороны Белоусов провел инспекцию в Военно-воздушной академии в Воронеже
12 сентября 2024, 13:53

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел инспекцию в Военно-воздушной академии в Воронеже. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже», — указано в сообщении.
По данным министерства, глава академии Геннадий Зиборов рассказал руководителю МО РФ о подготовке летчиков, инженеров, кадров беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей.
«Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника», — доложил Зибров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов отправил телеграммы российским военным, освобождавшим населенные пункты Мемрик и Новогродовка в ДНР.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — поделились в МО РФ.
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#полеты
#вс рф
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PlayHub «Ферма» в Котельниках признан лучшей игровой площадкой
12 сентября 2024, 13:52

Фото: Министерство жилищной политики Московской области


PlayHub «Ферма» в городском округе Котельники стал победителем «Всероссийской премии лучших проектов создания игровой среды», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадка выиграла благодаря оригинальному дизайну, соответствию общей концепции и архитектуре проекта, наличию различных функциональных зон для детей и соблюдению стандартов безопасности.

«Ферма» позволяет детям и взрослым отдохнуть от городской суеты и почувствовать близость к природе. Тематические арт-объекты, бревенчатые лазалки, тропы из пеньков и зелёные зоны напоминают посетителям о дачном отдыхе.

Водная зона «Мельница» с искусственным ручьём, вертикальными тоннелями и помпой идеально подходит для игр с водой и командных мероприятий.

PlayHub «Ферма» разделён на функциональные зоны по возрастам и интересам. Для малышей предусмотрены песочницы и игровые элементы, а для детей постарше — лазательный комплекс и качели-балансир.

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#котельники
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#ферма
#детская площадка
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#победа
#московская область
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В Клину в этом году дополнительно заасфальтируют ещё 10 народных троп
12 сентября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба администрации г. о Клин

В городском округе Клин успешно завершилась реализация региональной программы «Пешком», в рамках которой благоустроено 27 «народных троп», сообщает пресс-служба администрации г. о Клин.
Благодаря экономии средств, полученной в результате проведения электронных торгов, было принято решение о дополнительном благоустройстве ещё десяти тротуаров.

Работы пройдут в разных населённых пунктах Московской области:

  1. г. Высоковск, Первомайский проезд, д. 6 — ул. Текстильная, д. 20;
  2. г. Высоковск, ул. Стачек, д. 1, 2 — ул. Краснофлотская, д. 10;
  3. р. п. Решетниково, от ул. Центральной к д. 31;
  4. р. п. Решетниково, от ул. Парковой, д. 5 к клубу «Решетниковский»;
  5. р. п. Решетниково, от ул. Центральной, д. 41 к магазину «Пятёрочка»;
  6. д. Малеевка, ул. Центральная Усадьба, от ДИП у д. № 8 к катку;
  7. пос. Нудоль, ул. Футбольная, д. 23;
  8. г. Клин, ул. Спортивная, д. 3, 5;
  9. г. Клин, ул. Спортивная, д. 1/2;
  10. г. Клин, ул. Мира, д. 24.

Из перечисленных пешеходных коммуникаций работы уже завершены на шести объектах в деревне Малеевка, поселках Нудоль и Решетниково, а также в Клину. В то же время в Высоковске и на улице Спортивная в Клину благоустроительные работы продолжаются.

Все работы будут полностью завершены и переданы на комиссионный прием в сентябре текущего года.

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#клин
#городская среда
#программа
#благоустройство
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Детям из Курской области показали достопримечательности Коломны
12 сентября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Для ребят, прибывших из Курской области и размещённых в семейном центре «Вдохновение» Коломенского городского округа, провели экскурсию по достопримечательностям Коломны, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Ребята были вынуждены покинуть родной Курск и временно переехать к нам. Команда нашего учреждения прилагает все усилия, чтобы пребывание детей в Подмосковье стало поистине незабываемым и наполненным новыми открытиями», — сказала директор семейного центра «Вдохновение» Елена Старшинова.
В ходе экскурсии ребята посетили Коломенский кремль, прогулялись по старинным улицам города, осмотрели экспозицию Музея боевой славы и прокатились по реке на теплоходе.

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#коломна
#дети
#экскурсия
#курская область
#минсоцразвития мо
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Стало известно о состоянии Сванидзе перед смертью
Член СПЧ Ева Меркачева рассказала о тяжелом состоянии умершего Николая Сванидзе
12 сентября 2024, 13:26

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Журналист Николай Сванидзе, которого не стало накануне в среду, 11 сентября, имел в последнее время позитивный настрой и отвечал на звонки.
Об этом рассказала в беседе с RT член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Однако она добавила, что состояние Сванидзе было тяжелым.

«Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени», — пояснила Меркачева.
Сванидзе скончался в 69 лет в Москве. Известно, что в 2023 году он перенес инсульт, сообщали СМИ.

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#мир
#россия
#журналисты
#спч
#смерть
#новости
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В Химках проведут акцию по посадке леса
12 сентября 2024, 13:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Экологическую акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе» проведут на территории городского округа Химки в пятницу, 13 сентября, принять участие в посадке деревьев смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Площадка, на которой проведут акцию, расположена в микрорайоне Школьный деревни Брехово. В рамках акции жители округа вместе с сотрудниками подмосковного Комитета лесного хозяйства, посадят на территории поселения сосны и ели», — говорится в сообщении.
Акция начнётся в 10 утра. До места проведения будет организован трансфер: автобусы будут ожидать у стадиона «Арена Химки» по адресу улица Кирова, дом №24 с 8:00 до 8:30. Обратный трансфер от деревни Брехово отправится в час дня.

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#химки
#лес
#экологическая акция
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В Орехово-Зуевском округе благоустроили 26 пешеходных дорожек
12 сентября 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Минтера МО

Годовой план по благоустройству пешеходных дорожек в рамках областной программы «Пешком» выполнили в Орехово-Зуевском городском округе, в порядок привели 26 «народных троп», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Благоустройство пешеходных дорожек началось в мае. Всего было облагорожено 26 «народных троп» общей протяжённостью более 1,9 метра», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пешеходные коммуникации обустраивают там, где они наиболее востребованы жителями и появились стихийно. Благодаря программе «Пешком» проход по дорожкам становится более комфортным. Сообщается также, что в минувшем году на территории Орехово-Зуевского округа благоустроили 24 пешеходные дорожки, их общая протяжённость составила свыше 3,1 м.

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#благоустройство
#орехово-зуево
#пешеход
#минчистоты
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Энергетики Подмосковья провели свыше 90% работ по улучшению надёжности электроснабжения
12 сентября 2024, 12:37

Фото: Министерство энергетики Московской области

Специалисты компании «Мособлэнерго» реализовали 91,9% мероприятий, запланированных на 2024 год в рамках программы, направленной на повышение надежности электроснабжения в городских округах Московской области. Мероприятия включают ремонты, реконструкции и строительство подстанций, а также линий электропередачи, сообщает Министерство энергетики Московской области.
На данный момент работы завершены на 328 объектах. В ходе выполнения программы капитально отремонтировано 77,8 кабельно-воздушных линий электропередачи, а также 95 распределительных и трансформаторных подстанций. Кроме того, специалисты компании построили и реконструировали 74,1 км линий и 68 трансформаторных подстанций. Было очищено 22 гектаров охранных зон электролиний от древесной и кустарниковой растительности.

Среди городских округов, где работы были выполнены в полном объеме, находятся Дубна, Егорьевск, Люберцы, Лыткарино, Мытищи, Ленинский и Электросталь. В этом году увеличены объемы работ по ремонту как кабельных, так и воздушных линий электропередачи, а также уделено больше внимания обновлению оборудования на подстанциях.

В Министерстве энергетики Московской области отметили, что уже четвертый год подряд проходит программа по повышению надежности электроснабжения для потребителей Подмосковья. В рамках этой программы осуществляется ремонт, реконструкция и строительство энергетических объектов, что позволило увеличить качество электроснабжения в среднем на 20%. Каждый год количество муниципалитетов, охваченных программой, увеличивается: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33, с акцентом на районы с большим числом обращений от жителей. Программа формируется с учетом жалоб граждан, а все работы осуществляются под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области.

Работы выполняются в таких городских округах, как Раменское, Пушкинское, Наро-Фоминское, Волоколамское, Ленинское, Одинцовское, Богородское, Орехово-Зуевское, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали.

В программу входит 381 объект электроснабжения. Запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, а также реконструировать 24,6 км линий 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций.

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#коммунальные службы
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#подмосковье
#московская область
#мособлэнерго
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«Мострансавто» успешно закончило испытания автобуса SAZ LE60
12 сентября 2024, 12:18

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

АО «Мострансавто» завершило трёхмесячное тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автомобильном заводе SamAuto, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Испытания проводились в реальных условиях на популярном маршруте МАП № 6 Одинцово — Москва. С июня по сентябрь автобус с пассажирами совершил более 23 000 поездок.

«Мострансавто» провело опрос среди жителей Московской области и сотрудников предприятия, чтобы определить степень удовлетворённости поездками на SAZ LE60. Отзывы пассажиров и персонала свидетельствуют об их комфорте во время поездок. За время тестирования не было зафиксировано аварийных ситуаций, а системы работали без серьёзных сбоев. Водители отметили удобство управления автобусом, его манёвренность и эффективность использования.

Решение о включении SAZ LE60 в автопарк «Мострансавто» было принято на основе оценок жителей Московской области и сотрудников компании.

Автобус оснащён кондиционером, электронным табло с указанием маршрута, системой аудиоинформирования, датчиками пожарной сигнализации, девятью USB-разъёмами для зарядки гаджетов, девятью камерами видеонаблюдения и двумя валидаторами.

Отсутствие ступенек и низкий вход обеспечивают доступность для пассажиров с ограниченными возможностями, а в салоне предусмотрена специальная площадка для инвалидных кресел с креплениями.

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