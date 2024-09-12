«Бессильны при атаке БПЛА»: Эксперт рассказал, как спасти жилой дом от попадания дрона

Фото: istock/Ekaterina Krasnikova
В ночь на вторник, 10 сентября, Вооруженные силы Украины предприняли одну из наиболее массированных атак на российские регионы с применением беспилотных летательных аппаратов. По сообщению Министерства обороны России, средствами противовоздушной обороны было сбито в общей сложности 144 украинских дрона. 72 беспилотника — перехватили над Брянской областью, 20 были уничтожены в Подмосковье. При этом беспилотники врезались в многоэтажные дома, где от взрывов и пострадали десятки квартир.
Эксперт по пожарной безопасности, основатель завода систем пожаротушения «Заря» Сергей Лекторович в беседе с «Радио 1» сообщил, что пожар — неотъемлемая часть атаки беспилотника по объектам гражданской инфраструктуры, и в таких случаях стандартные системы противопожарной безопасности бесполезны.
Радиоэлектронная борьба — это технологии, направленные на обнаружение, блокировку и подавление работы радиоэлектронных средств противника.
Сергей Лекторович также отметил, что сегодняшняя массовая атака БПЛА по жилым домам говорит о том, что нельзя хранить дома и на балконе легковоспламеняющиеся материалы и жидкости, а путь эвакуации следует держать в надлежащем состоянии.
Читайте также:
Стало известно, откуда в Мурманскую область залетели три БПЛА
В Курской области уничтожен крупный расчет БПЛА
Пострадавший от удара БПЛА дом в Раменском готовят к ремонту
«Все системы пожаротушения рассчитаны на работу в нормальных условиях. При атаке беспилотника все системы пожаротушения разрушаются, надеяться на их корректную работу не стоит. Наиболее эффективное средство защиты зданий и сооружений сегодня это РЭБ — радиоэлектронная борьба», — сказал эксперт.
Радиоэлектронная борьба — это технологии, направленные на обнаружение, блокировку и подавление работы радиоэлектронных средств противника.
Сергей Лекторович также отметил, что сегодняшняя массовая атака БПЛА по жилым домам говорит о том, что нельзя хранить дома и на балконе легковоспламеняющиеся материалы и жидкости, а путь эвакуации следует держать в надлежащем состоянии.
Читайте также:
Стало известно, откуда в Мурманскую область залетели три БПЛА
В Курской области уничтожен крупный расчет БПЛА
Пострадавший от удара БПЛА дом в Раменском готовят к ремонту
Анастасия Бондарева