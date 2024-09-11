Пострадавший от удара БПЛА дом в Раменском готовят к ремонту

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В многоквартирном доме №23 по улице Высоковольтной в Раменском, пострадавшем от удара беспилотника продолжается обследование. Специалисты оперативных служб и сотрудники управляющей компании демонтируют опасные конструкции, убирают битое стекло и мусор с прилегающей территории, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Эксперты строительного контроля тщательно оценивают целостность и прочность элементов здания. В ближайшее время они подготовят техническое заключение для работ по восстановлению многоэтажки.
Подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области готова начать восстановление конструктивных элементов и ремонтные работы сразу после получения заключения.
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«Ситуация, связанная с повреждением дома на улице Высоковольтной, под полным контролем. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и скорейшего восстановления дома будут приняты. Мы готовы оказать жителям максимальную поддержку и обеспечить проведение качественного ремонта, – заверил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. В городе собирают помощь пострадавшим.
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Лора Луганская