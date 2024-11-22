«Бессмертный полк России» объявляет о запуске конкурса «Освободители Европы»

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Пресс-конференция, состоявшаяся 13 ноября 2024 года на базе МИА «Россия сегодня» положила начало Всероссийскому конкурсу «Освободители Европы». Общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» запустило этот конкурс в рамках проекта Движения при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба Общероссийской общественно гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Цель конкурса — расширить знания граждан России и жителей ближнего и дальнего зарубежья о роли Красной Армии в освобождении Европы от нацизма в 1944–1945 годах.
Любой желающий может почтить память освободителей Европы, подав заявку на участие в конкурсе. Участники должны рассказать о подвигах своих предков, участвовавших в освобождении Европы во время Великой Отечественной войны.
Победители конкурса будут приглашены в Москву для участия в церемонии награждения и получения призов.
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Любой желающий может почтить память освободителей Европы, подав заявку на участие в конкурсе. Участники должны рассказать о подвигах своих предков, участвовавших в освобождении Европы во время Великой Отечественной войны.
Победители конкурса будут приглашены в Москву для участия в церемонии награждения и получения призов.
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Дайана Хусинова