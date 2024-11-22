Итоги конкурса «Педагогический дуэт — 2024» подвели в Московской области

Фото: Министерство образования Московской области
В колледже «Подмосковье» прошёл региональный конкурс педагогического мастерства среди молодых учителей и их наставников «Педагогический дуэт — 2024», сообщает Министерство образования Московской области.
Жюри присудило третье место преподавателям Светлане Орловой и Людмиле Мишуре из Физико-технического колледжа.
В рамках специальной номинации «От победителя к победителю» награды получили преподаватели Наталья Урусова и Валерия Гуляева из Щёлковского колледжа.
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Дайана Хусинова