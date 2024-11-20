Волонтёрский проект «Гжельский волшебник» выиграл конкурс «Система добрых дел»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Проект «Гжельский волшебник» от туристической команды Объединения «Гжель» стал одним из победителей конкурса социальных инициатив «Система добрых дел — 2024» и получит финансовую и методическую поддержку для его реализации, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Проект «Гжельский волшебник» заключается в том, что волонтёры проводят выездные мастер-классы по лепке и формовке из гжельской глины для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в социальных учреждениях Раменского округа: Удельнинской школе-интернате для обучающихся с ОВЗ, Юровской школе-интернате, а также в Добром доме «Раменский», — говорится в сообщении.Во время занятий волонтёры будут рассказывать ребятам об истории народного художественного творчества. Кроме того, дети смогут бесплатно посетить Объединение «Гжель», осмотреть экспозицию местного музея и попробовать себя в росписи кобальтом.
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