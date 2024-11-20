Студент университета «Дубна» выиграл международный конкурс научных работ

Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ), который дети сдают в девятом классе, может негативно повлиять на мотивацию школьников к учебе. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в беседе с РИА Новости. Однако в ведомстве отметили, что итоговую аттестацию нужно совершенствовать.