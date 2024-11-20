Студент университета «Дубна» выиграл международный конкурс научных работ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Студент университета «Дубна» Виталий Котляров одержал победу на XXIV Международном конкурсе научных, учебных и творческих работ «Наука Плюс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Виталий учится на кафедре экологии и наук о Земле. Он представил на конкурс исследование «Экологическое нормирование воздействия на окружающую среду предприятия».
В пресс-службе добавили, что научным руководителем Кротлярова выступила доцент кафедры экологии и наук о Земле Галина Лазарева.
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«Победа нашего студента на международном конкурсе научных, учебных и творческих работ – не только признание его личных достижений, но и подтверждение высокого уровня подготовки, предлагаемый в университете. Работа по экологическому нормированию воздействия предприятий на окружающую среду особенно актуальна в Дубне, где много производственных компаний», – отметила исполняющая обязанности проректора университета по учебно-методической работе Ольга Анисимова.
В пресс-службе добавили, что научным руководителем Кротлярова выступила доцент кафедры экологии и наук о Земле Галина Лазарева.
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Лора Луганская