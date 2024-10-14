«Бессмертный полк России» проводит Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»

Фото: istockphoto / nonnie192
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» объявило о проведении Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти». Мероприятие организовано при поддержке Ассоциации участников специальной военной операции (СВО) и направлено на сохранение семейной и исторической памяти о героях СВО, а также на помощь в адаптации участников к гражданской жизни через творчество.
Участникам предлагается создать произведения, которые будут прославлять подвиги героев СВО в разных форматах: песни, стихотворения, рисунки, плакаты, эссе и видео.
Конкурс открыт для индивидуальных и групповых заявок и предназначен для участников старше шести лет.
Приём заявок продлится до 15 ноября 2024 года. Результаты регионального этапа будут объявлены 30 ноября 2024 года, а федерального — 31 января 2025 года.
Участники, занявшие призовые места на региональном этапе, получат возможность выступить в Москве на одной сцене с известными деятелями театра, кино и эстрады.
В рамках конкурса также запланированы онлайн-показ итогового концерта и выставка работ победителей в категории «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Кроме того, будет создано фотопанно с изображениями героев из семей участников СВО, присланными всеми желающими принять участие в проекте.
Подать заявку на участие в конкурсе «По праву памяти» можно на сайте.
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Конкурс открыт для индивидуальных и групповых заявок и предназначен для участников старше шести лет.
Приём заявок продлится до 15 ноября 2024 года. Результаты регионального этапа будут объявлены 30 ноября 2024 года, а федерального — 31 января 2025 года.
Участники, занявшие призовые места на региональном этапе, получат возможность выступить в Москве на одной сцене с известными деятелями театра, кино и эстрады.
В рамках конкурса также запланированы онлайн-показ итогового концерта и выставка работ победителей в категории «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Кроме того, будет создано фотопанно с изображениями героев из семей участников СВО, присланными всеми желающими принять участие в проекте.
Подать заявку на участие в конкурсе «По праву памяти» можно на сайте.
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Дайана Хусинова