В Подмосковье состоялся творческий фестиваль «Всегда 20»

Фото: пресс-служба МИМП
Творческий фестиваль среди студенческих отрядов Московской области под лозунгом «Всегда 20» состоялся в Российском Университете Коопераций в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства информации и молодёжной политики (МИМП).
«В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату. Это 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории. В честь этого по всей стране проходит много мероприятий. Подмосковье, конечно, не стало исключением. Творческий фестиваль «Всегда 20» в очередной раз показал, что наши ребята не только крутые специалисты, трудолюбивые и ответственные, но и очень талантливые! Конкурс проходил по нескольким направлениям: вокал, хореография, театр и медиа. Результаты будут объявлены на торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области. Всем удачи!», — отметила глава МИМП Екатерина Швелидзе.Фестиваль состоял из нескольких этапов. Сначала участники отправили видеозапись своих творческих номеров, после чего участвовали в онлайн-отборе, а на завершающем этапе финалисты получили возможность представить свои номера на большой сцене в ходе гала-концерта.
Фото: пресс-служба МИМП
Командир штаба РСО в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Калинкин выразил огромною благодарность всем участникам творческого фестиваля. Он отметил, что их мастерство и талант вдохновляют и дарят незабываемые впечатления.
Отметим, что в фестивале принимали участие студенты из колледжа «Подмосковье» в Химках, Щелковского колледжа, Железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко в Орехово-Зуеве, Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне и Государственного университета просвещения в Мытищах.
Руководитель студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалёв отметил, что творческий фестиваль помог молодым людям показать свою многогранность, уникальность и неповторимость.
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Анастасия Чинкова