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В Подмосковье состоялся творческий фестиваль «Всегда 20»

13 октября 2024, 15:51
Фото: пресс-служба МИМП

Фото: пресс-служба МИМП

Творческий фестиваль среди студенческих отрядов Московской области под лозунгом «Всегда 20» состоялся в Российском Университете Коопераций в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства информации и молодёжной политики (МИМП).
«В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату. Это 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории. В честь этого по всей стране проходит много мероприятий. Подмосковье, конечно, не стало исключением. Творческий фестиваль «Всегда 20» в очередной раз показал, что наши ребята не только крутые специалисты, трудолюбивые и ответственные, но и очень талантливые! Конкурс проходил по нескольким направлениям: вокал, хореография, театр и медиа. Результаты будут объявлены на торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области. Всем удачи!», — отметила глава МИМП Екатерина Швелидзе.
Фестиваль состоял из нескольких этапов. Сначала участники отправили видеозапись своих творческих номеров, после чего участвовали в онлайн-отборе, а на завершающем этапе финалисты получили возможность представить свои номера на большой сцене в ходе гала-концерта.



Фото: пресс-служба МИМП

Командир штаба РСО в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Калинкин выразил огромною благодарность всем участникам творческого фестиваля. Он отметил, что их мастерство и талант вдохновляют и дарят незабываемые впечатления.

Отметим, что в фестивале принимали участие студенты из колледжа «Подмосковье» в Химках, Щелковского колледжа, Железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко в Орехово-Зуеве, Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне и Государственного университета просвещения в Мытищах.

Руководитель студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалёв отметил, что творческий фестиваль помог молодым людям показать свою многогранность, уникальность и неповторимость.

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#подмосковье
#фестиваль
#конкурс
#студенты
#екатерина швелидзе
Генпрокуратура намерена конфисковать имущество экс-замминистра обороны Иванова
13 октября 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

Генеральная прокуратура РФ осуществляет надзор за расследованием уголовных дел в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Ведомство приступило к подготовке материалов для конфискации его активов, очевидно имеющих коррупционное происхождение.
Речь, в частности, идёт о старинном особняке в центре Москвы, который зарегистрирован на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, целом парке автомобилей иностранного производства и десятках миллионов рублей, передаёт «Коммерсант».

Басманный районный суд города Москвы до конца декабря продлил арест, наложенный на имущество бывшего чиновника Минобороны. Вопрос о конфискации имущества Иванова активно прорабатывается Генпрокуратурой. Обычно ведомству хватает нескольких судебных заседаний для того, чтобы обратить подозрительные активы в доход государства.

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#суд
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#имущество
#минобороны
#активы
#генпрокуратура
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Умер олигарх из 90-х и бывший банкир Александр Смоленский
Бизнесмен и банкир Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет
13 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/shironosov

Олигарх из 90-х и бывший банкир Александр Смоленский скончался в возрасте 70 лет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Детали и обстоятельства смерти не сообщаются.
В 1981 году Александра Смоленского обвинили в хищении госимущества. Смоленский утверждал, что использовал 6 кг типографской краски для набора фильмов. В итоге его осудили на два года. А в 1987 году он стал одним из первых создателей строительных кооперативов в Москве. В 1989-м создал и возглавил коммерческий банк «Столичный», который позже переименовали в Столичный банк сбережений (СБС). В 1996 году банк стал одним из крупнейших в России, но обанкротился после дефолта.

Смоленский также входил в число бизнесменов, финансирующих предвыборную гонку Бориса Ельцина, и стал частью неформальной группы олигархов, известной как «семибанкирщина», сообщает издание. В группу также входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом) и Владимир Потанин.

В 1995 году бизнесмен был в совете директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», а с 1996 года работал консультантом по банковской деятельности при правительстве. В 1994 году Смоленский получил орден Дружбы народов. Он также написал семь книг. В последние годы он жил в Венеции.

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#телевидение
#бизнесмен
#смерть
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В НАК перечислили признаки интереса ребёнка к массовым убийствам
13 октября 2024, 14:44

Фото: istockphoto/GankaTt

В Национальном антитеррористическом комитете РФ перечислили основные признаки того, что ребёнок или подросток проявляет нездоровый интерес к массовым убийствам. Например, он может быть опасен, если у него менее ста друзей в социальных сетях.
Конечно, небольшое количество людей, с которым мальчики или девочки общаются в сети, ещё не означает, что они растут поклонниками идеологии «колумбайна», суицида или анархизма, передаёт телеграм-канал «360.ru». Но повод проявить дополнительный интерес к таким детям, несомненно, есть.

Специалисты НАК просят учителей обращать также внимание на школьников, которые состоят в группах деструктивного и агрессивного спектра, интересуются шок-контентом, а также восхищаются нацистами, фашистами или анархистами. Должен насторожить педагогов также повышенный интерес к материалам про оружие, остро негативным публикациям. Кроме того, стоит уделить внимание тем, кто выкладывает посты на тему «меня никто не понимает».

Для противодействия террористической и деструктивной идеологии в Национальном антитеррористическом комитете России рекомендовали усилить роль пропаганды традиционных ценностей.

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#оружие
#специалисты
#терроризм
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Спартакиада студенческих отрядов в Подмосковье собрала более сотни участников
В Мытищах прошла Спартакиада студенческих отрядов Московской области
13 октября 2024, 13:54

Фото: пресс-служба МИМП

В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Более 100 студентов из подмосковных сузов и вузов, включая Реутов, Химки, Ногинск, Дмитров, Дубну и Щелково, приняли участие в этом мероприятии.
«Спартакиада РСО — важное событие для студентов, к которому они долго готовятся. Это не просто соревнование на выступление сильнейшего, но и отличная возможность обменяться опытом и завести новые знакомства среди ребят из разных учебных заведений региона. Все участники показали достойные результаты. Итоги объявят на закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП

Спартакиада собрала дисциплины: мини-футбол, волейбол, нормативы ГТО, баскетбол и перетягивание каната. В соревнованиях приняли участие студенты «Подмосковного колледжа «Энергия» (Реутов), «Колледжа Подмосковье» (Химки), «Щёлковского колледжа», «Дмитровского техникума», Ногинского филиала Государственного университета просвещения и «Университета «Дубна».
«IV Спартакиада студенческих отрядов — это знаменательное событие, объединившее молодежь Московской области. Здесь собрались единомышленники, стремящиеся к активной жизни и высоким достижениям. РСО включает в себя не только умных и талантливых студентов, но и спортивных, целеустремленных молодых людей», — сказал главный командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Фото: пресс-служба МИМП

«Российские Студенческие Отряды» — это крупнейшая молодежная организация страны. Она временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 83 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65 лет с момента создания движения и 20 лет с начала его современной истории.

Движение студенческих отрядов в Московской области начало свою деятельность в 2020 году. За это время участие участников превысило 5000 человек.

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#спартакиада
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#рф
#московская область
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Москва выделит 88 млрд рублей на обновление городского транспорта
13 октября 2024, 13:46

Фото: iStock/OlgaKorica

Из бюджета Москвы в 2025 году будет выделено свыше 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
В минувшую пятницу правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год, а также плановый период 2026 и 2027 годов.

Власти города продолжают финансировать обновление столичного городского транспорта. В следующем году на эти цели будет выделено более 88 миллиардов рублей, которые будут затрачены на обновление подвижного состава Замоскворецкой линии метро. На ней появятся новые поезда «Москва-2024» и «Москва-2026». Также часть средств пойдёт на закупку вагонов для строящихся линий метро и поездов для МЦД.

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#транспорт
#развитие
#финансирование
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В Москве пройдёт турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьёвых гор»
13 октября 2024, 13:36

Фото: iStock/gorodenkoff

В Московском дворце пионеров состоится открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьёвых гор». Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что участниками мероприятия станут ученики 5–11-х классов и студенты колледжей первого и второго курсов.

Для участия в турнире необходимо объединиться в команду по шесть человек. При этом участники могут быть из разных образовательных организаций. После нужно назначить капитана.

На турнире будут представлены логические задания, позволяющие развивать нестандартное мышление. В их числе задания по мотивам телевикторин «Своя игра» и «Что? Где? Когда?», эрудит-лото и другие. Каждый конкурс имеет свой коэффициент сложности, исходя из которого командам будут назначаться баллы.

В школах и колледжах Москвы будут проведены отборочные этапы. В прошлом году их участниками стали более 14 тысяч ребят, из которых свыше 900 попали в финал.

Финальные игры пройдут в Московском дворце пионеров в апреле следующего года.

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#мероприятия
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На Запорожской АЭС оценили готовность Энергодара к зиме
В Энергодаре области оценили готовность Запорожской АЭС к зиме
13 октября 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководитель Запорожской АЭС и власти Энергодара оценили готовность атомной станции и города к зимнему сезону. Об этом сообщили 13 октября в Telegram-канале ЗАЭС.
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что власти обсудили техническое состояние станции и ее подготовку к зиме. Также подняли вопрос о перспективах запуска АЭС.
«Мы обсудили техническое состояние станции, ее готовность к зиме. Поговорили и о перспективах запуска АЭС, как только позволит обстановка», — рассказал Юрий Черничук.

Также директор АЭС отметил усилия по развитию кадрового потенциала. Станция уже второй год заключает целевые договоры со студентами СевГУ и проводит профориентационные курсы для школьников и студентов. В следующем году планируют открыть в Энергодаре технический колледж.

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#заэс
#энергетика
#зима
#запорожская область
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Бросавший на видео в сугроб ребёнка блогер Косенко находится в розыске
13 октября 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Dzurag

Популярный российский блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб своего двухмесячного сына ради просмотров, числится в России в розыске. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.
Карточка блогера числится в базе розыска министерства внутренних дел РФ, сообщает РИА Новости. По каким именно статьям уголовного кодекса разыскивается Косенко, ведомство не уточняет.

В январе блогер, у которого в Сети почти семь миллионов подписчиков, опубликовал ролик, на кадрах которого он бросает в высокий снежный сугроб своего двухмесячного сына, чтобы собрать больше просмотров. После публикации видео в адрес Косенко посыпались гневные комментарии пользователей и даже угрозы.

После такой волны негатива блогер стал оправдываться, заявляя, что бросал в снег не своего ребёнка, а всего лишь куклу. Но в эти объяснения никто не поверил, так как малыш на видеокадрах выглядит слишком натурально для куклы.






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Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб
#снег
#видео
#блогер
#новости
#рф
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Чиновник по ошибке выразил соболезнования с празднованием Дня Башкортостана
И.о. главы Сибая Озерцов выразил соболезнования в поздравлении с Днём Башкирии
13 октября 2024, 12:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Исполняющий обязанности главы башкирского города Сибай Сергей Озерцов по ошибке выразил соболезнования во время поздравления местных жителей с Днём Республики Башкортостан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», – заявил чиновник.

Отмечается, что Озерцова недавно назначили и.о. главы Сибая. Предыдущий мжр Азамат Юлдашбаев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему в ходе спецоперации жителю Уфы Ильдару Суфиярову звание Героя России. Мужчина отправился на СВО добровольцем.

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#соболезнования
#день города
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