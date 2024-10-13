В Москве пройдёт турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьёвых гор»

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В Московском дворце пионеров состоится открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьёвых гор». Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что участниками мероприятия станут ученики 5–11-х классов и студенты колледжей первого и второго курсов.
Для участия в турнире необходимо объединиться в команду по шесть человек. При этом участники могут быть из разных образовательных организаций. После нужно назначить капитана.
На турнире будут представлены логические задания, позволяющие развивать нестандартное мышление. В их числе задания по мотивам телевикторин «Своя игра» и «Что? Где? Когда?», эрудит-лото и другие. Каждый конкурс имеет свой коэффициент сложности, исходя из которого командам будут назначаться баллы.
В школах и колледжах Москвы будут проведены отборочные этапы. В прошлом году их участниками стали более 14 тысяч ребят, из которых свыше 900 попали в финал.
Финальные игры пройдут в Московском дворце пионеров в апреле следующего года.
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Для участия в турнире необходимо объединиться в команду по шесть человек. При этом участники могут быть из разных образовательных организаций. После нужно назначить капитана.
На турнире будут представлены логические задания, позволяющие развивать нестандартное мышление. В их числе задания по мотивам телевикторин «Своя игра» и «Что? Где? Когда?», эрудит-лото и другие. Каждый конкурс имеет свой коэффициент сложности, исходя из которого командам будут назначаться баллы.
В школах и колледжах Москвы будут проведены отборочные этапы. В прошлом году их участниками стали более 14 тысяч ребят, из которых свыше 900 попали в финал.
Финальные игры пройдут в Московском дворце пионеров в апреле следующего года.
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Анастасия Чинкова