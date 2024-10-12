В Подмосковье студотряды провели конкурс профессионального мастерства среди активистов ЦФО

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области
В подмосковной Коломне прошёл конкурс профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов «Труд Крут». Соревнования проводились при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
В конкурсе приняли участие ребята из шести субъектов Центрального федерального округа. На протяжении трёх дней активисты студенческих отрядов показывали свои знания, умения и навыки в области ветеринарии, зоотехнии, агрономии, технологии переработки продукции и сборе сезонного урожая.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области
Студенты РСО Московской области показали отличные результаты. Арина Арсеньева, студентка из Сергиева Посада, заняла 1 место в компетенции «Ветеринария», Милослава Дурова из Коломенского аграрного колледжа им. Н.Т. Козлова стала лучшей в компетенции «Зоотехния», 1 место в компетенции «Технология переработки продукции» заняла студентка Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Вероника Козлова.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области
В свободное от соревнований время студенты посетили с экскурсией Коломенский Кремль, музей «Коломенская пастила», приняли участие в развлекательных мероприятиях.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области
Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) — крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 83 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи.
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Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области
«Победители в каждой компетенции войдут в сборную студенческих сельскохозяйственных отрядов ЦФО и выступят на конкурсе профессионального мастерства на лучший сельскохозяйственный отряд на Всероссийском слёте студенческих отрядов в ноябре», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Студенты РСО Московской области показали отличные результаты. Арина Арсеньева, студентка из Сергиева Посада, заняла 1 место в компетенции «Ветеринария», Милослава Дурова из Коломенского аграрного колледжа им. Н.Т. Козлова стала лучшей в компетенции «Зоотехния», 1 место в компетенции «Технология переработки продукции» заняла студентка Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Вероника Козлова.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области
В свободное от соревнований время студенты посетили с экскурсией Коломенский Кремль, музей «Коломенская пастила», приняли участие в развлекательных мероприятиях.
«Мы очень гордимся тем, что команды студенческих отрядов Московской области заняли так много призовых мест. Ребята много трудятся, постоянно учатся и совершенствуют свои навыки. Дальше — больше!», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области
Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) — крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 83 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи.
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Александр Бойцов