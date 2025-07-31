Достижения.рф

Российская туристка погибла под колёсами автомобиля в Турции

Фото: iStock/Berkut_34

Российская туристка скончалась в ДТП в турецкой Аланье. Об этом пишет газета Yeni Alanya.



Авария произошла в районе Тюрклер. Автомобиль, за рулём которого был гражданин Великобритании, сбил 56-летнюю Анастасию Старосоцкую, пытавшуюся перейти дорогу. Женщина прилетела в Турцию на отдых.

Прибывшие на место врачи оказали пострадавшей первую помощь и доставили её в больницу, однако медикам не удалось спасти её жизнь.

Вскоре местные правоохранительные органы задержали водителя. Его доставили в отделение полиции для выяснения деталей произошедшей трагедии.

Ранее в этот день сообщалось, что в ​Свердловской области мужчина специально устроил ДТП, чтобы скрыть убийство жены.

Анастасия Чинкова

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