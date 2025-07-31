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Фанатку битцевского маньяка осудят за убийство семилетней девочки в Бердянске

Фото: iStock/AMilkin

В Запорожской области перед судом предстанет фанатка битцевского маньяка, которая расправилась над семилетней девочкой в Бердянске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.



Напомним, 14-летней последовательнице серийного убийцы предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК: «Убийство малолетнего лица». Уголовное дело направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд.

По версии следствия, 16 мая 2025 года школьница встретилась с малолетней знакомой и предложила прогуляться вдоль лесополосы. Затем она трижды ударила ее молотком по голове, отчего ребенок скончался. Позже тело нашли недалеко от местного завода.

Лидия Пономарева

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