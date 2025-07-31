Суд Ирландии отклонил апелляцию Конора Макгрегора по делу об изнасиловании
Ирландский суд отклонил апелляцию бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора по делу об изнасиловании. Об этом сообщает телеканал RTE.
Напомним, что в ноябре прошлого года спортсмена признали виновным в изнасиловании, которое было совершено в отеле Дублина в декабре 2018 года. Спортсмен не стал отрицать половой контакт, однако уверял, что всё произошло по обоюдному согласию.
После этого суд обязал Макгрегора выплатить жертве 250 тысяч долларов в качестве компенсации.
Сегодня стало известно, что Макгрегор проиграл апелляцию по делу. Трое судей Апелляционного суда в Дублине отклонили все основания апелляции Макгрегора.
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