«Бэтмена» не пустили на протест во Франкфурте
Власти федеральной земли Гессен запретили блогеру Юнесу Зару, который участвовал в демонстрациях в образе Бэтмена, посещать протестные мероприятия движения Gen Z regelt в центре Франкфурта-на-Майне. Об этом пишет немецкая газета Bild.
По данным местного МВД, во время акций 31 октября мужчина создавал повышенную угрозу для общественности. В связи с этим ему запретили въезд в центр города — как в костюме супергероя, так и в обычной одежде. Ограничения будут действовать до 5 января 2027 года.
В конце октября массовые молодежные демонстрации охватили более 30 городов Германии, включая Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. В нескольких населенных пунктах акции обернулись беспорядками. Самая напряженная ситуация наблюдалась во Франкфурте-на-Майне, где протестующие вступали в стычки с полицейскими и грабили магазины. Число пострадавших от их действий правоохранителей превысило сотню.
Акции Gen Z regelt начали вновь проводиться в ряде немецких городов 20 ноября. Уже стало известно о новых столкновениях и десятках задержанных в Берлине, Кельне и Франкфурте.
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