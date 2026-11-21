21 ноября 2026, 01:14

Во Франкфурте блогеру в костюме Бэтмена запретили участвовать в протестах

Фото: iStock/picturesd

Власти федеральной земли Гессен запретили блогеру Юнесу Зару, который участвовал в демонстрациях в образе Бэтмена, посещать протестные мероприятия движения Gen Z regelt в центре Франкфурта-на-Майне. Об этом пишет немецкая газета Bild.