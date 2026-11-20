Молодежный протест в Вене закончился задержаниями
В Вене полицейские задержали нескольких человек в ходе беспорядков, возникших во время молодежного протеста. Об этом сообщает австрийский портал OE24.
Сегодня, 20 ноября, перед Венским университетом собрались сотни человек по случаю Международного дня молодежного протеста. Менее чем через час полиция объявила о прекращении работы собрания под названием «Молодежная забастовка». Поводом стали беспорядки, в ходе которых часть демонстрантов напала на стражей порядка. Правоохранители применили перцовый аэрозоль, а после первых задержаний протестующие начали скандировать лозунги против полиции.
Акция проходила под лозунгом «За наше будущее, против их войн». Собравшиеся требовали направить больше средств на образование и сократить финансирование перевооружения. Задолго до начала акции широкий альянс студенческих и молодежных организаций, а также неправительственных объединений призвал проводить протесты и забастовки по всей Европе в Международный день молодежного протеста. Среди участников — Attac, Fridays for Future и ÖH (Австрийский союз студентов).
В Австрии акции в пятницу проходят в 14 городах.
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