20 ноября 2026, 23:51

В Вене задержали несколько участников молодежного протеста из-за беспорядков

Фото: iStock/sibway

В Вене полицейские задержали нескольких человек в ходе беспорядков, возникших во время молодежного протеста. Об этом сообщает австрийский портал OE24.