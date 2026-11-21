21 ноября 2026, 00:08

Мэр Нью-Йорка представил план закрытия тюрьмы на острове Райкерс к 2032 году

Фото: iStock/gorodenkoff

В Нью-Йорке собираются закрыть тюремный комплекс на острове Райкерс к 2032 году. Об этом сообщает телеканал ABC.