Самую жестокую тюрьму в США планируют закрыть
В Нью-Йорке собираются закрыть тюремный комплекс на острове Райкерс к 2032 году. Об этом сообщает телеканал ABC.
План представил мэр города Зоран Мамдани. После закрытия учреждения заключенных переведут в новые исправительные колонии, расположенные в четырех районах города. Сейчас в комплексе содержатся более 6,5 тысяч человек. Как рассчитывают в администрации, численность осужденных должна снизиться примерно до 4,5 тысяч.
Мамдани отметил, что настало время окончательно закрыть тюрьму. Он подчеркнул, что жители Нью-Йорка десятилетиями добивались создания безопасной и гуманной системы исправления. Комплекс долгое время критиковали из-за переполненности и высокого уровня насилия. Федеральный судья уже признавал условия содержания в нем «неприемлемыми и ненормальными» и назначал внешнего управляющего для контроля за устранением нарушений.
По данным телеканала CBS News, мэр предложил отложить на пять лет предусмотренный законом крайний срок закрытия, истекающий в августе 2027 года, и изложил свой проект. Согласно плану, вместо одного тюремного комплекса откроют четыре учреждения в разных районах города, первое из них должно заработать в 2029 году.
Тюрьма на острове Райкерс работает с 1932 года и состоит примерно из десятка корпусов. В последние годы там одновременно содержали в среднем около 10 тысяч заключенных. Численность персонала составляет около девяти тысяч человек, а ежегодный бюджет превышает 860 миллионов долларов.
Из-за масштабов и отдаленности комплекса возникают проблемы. Так, адвокатам и членам семей сложнее добираться до заключенных. Кроме того, по словам Мамдани, нападения в «Райкерсе» происходят в восемь раз чаще, чем в аналогичных тюрьмах, а заключенные содержатся там почти в четыре раза дольше, чем в среднем по стране.
Читайте также: