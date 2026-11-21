Пятилетнего мальчика запытал до смерти новый возлюбленный матери
31-летняя жительница американского штата Небраска Хизер Питерсон предстала перед судом после того, как ее сожитель до смерти забил ее пятилетнего сына. Об этом сообщает 1011now.com.
Американка стала жить с новым возлюбленным в деревне Либерти вместе со своей матерью, сыном и дочерью. Однако через полгода мальчика по имени Феликс нашли без признаков жизни. У него была черепно-мозговая травма, повреждения брюшной полости и следы пыток на коже.
Как выяснили правоохранители, мужчина длительное время избивал пасынка. Что стало поводом, в материале не раскрывается. В происходящем участвовала и мать. Женщине предъявили ряд обвинений в жестоком обращении с ребенком, но часть из них сняли после того, как она согласилась сотрудничать со следствием. Это позволило ей избежать пожизненного срока.
Ранее сообщалось, что житель США совершил покушение на знакомую с помощью арахисовой пасты.
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