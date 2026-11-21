21 ноября 2026, 00:20

В США осудят мать, сожитель которой до смерти забил ее пятилетнего сына

Фото: iStock/kieferpix

31-летняя жительница американского штата Небраска Хизер Питерсон предстала перед судом после того, как ее сожитель до смерти забил ее пятилетнего сына. Об этом сообщает 1011now.com.