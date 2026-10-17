«Без опыта и навыков»: Россиянам назвали способы подработать в 2026 году

17 октября 2026, 17:32

Директор «Наймикс» Чекунова перечислила варианты подработки без опыта и навыков

Фото: Istock/catalis

Директор по развитию бизнеса платформы «Наймикс» Ирина Чекунова рассказала, где найти дополнительный заработок без опыта и навыков.





В беседе с RT эксперт назвала работу в торговых залах, на погрузке и разгрузке, сборку и комплектацию товаров, курьерскую доставку, пункты выдачи заказов, уборку.

«Подработка позволяет попробовать себя в новой сфере без кардинальных изменений в карьере. При этом востребованные заказы не ограничиваются офисными и цифровыми задачами», — отметила Ирина.