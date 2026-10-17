«Без опыта и навыков»: Россиянам назвали способы подработать в 2026 году
Директор «Наймикс» Чекунова перечислила варианты подработки без опыта и навыков
Директор по развитию бизнеса платформы «Наймикс» Ирина Чекунова рассказала, где найти дополнительный заработок без опыта и навыков.
В беседе с RT эксперт назвала работу в торговых залах, на погрузке и разгрузке, сборку и комплектацию товаров, курьерскую доставку, пункты выдачи заказов, уборку.
«Подработка позволяет попробовать себя в новой сфере без кардинальных изменений в карьере. При этом востребованные заказы не ограничиваются офисными и цифровыми задачами», — отметила Ирина.Чекунова советует перед откликом уточнить вознаграждение, сроки и порядок оплаты, объём задач и дополнительные расходы, а также проверить заказчика и отзывы. Она предупредила: если условия неясны или требуют предоплату за доступ к заданиям, предложение стоит проверить, а данные банковской карты и коды из сообщений передавать незнакомцам нельзя.