Раскрыто, могут ли родители читать переписку ребенка без его согласия

17 октября 2026, 11:09

Юрист Еремина: родители не могут читать переписку ребенка без его согласия

Фото: iStock/Miljan Živković

Родители по закону не могут читать переписку ребенка без его согласия, однако вмешательство может быть оправдано необходимостью защитить подростка. Об этом сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела социального законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Ольга Еремина.