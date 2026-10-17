Раскрыто, могут ли родители читать переписку ребенка без его согласия
Родители по закону не могут читать переписку ребенка без его согласия, однако вмешательство может быть оправдано необходимостью защитить подростка. Об этом сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела социального законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Ольга Еремина.
По ее словам, российское законодательство не дает родителям полного доступа к переписке детей, но требует от них заботиться о здоровье и развитии ребенка. Согласно мнению Ереминой, вмешательство взрослых должно быть обоснованным и направленным на защиту несовершеннолетнего.
Юрист отметила, что с возрастом ребенка его право на частную жизнь становится все более значимым. Поэтому родителям рекомендуется постепенно переходить от контроля к доверию.
Еремина подчеркнула, что с юридической точки зрения более корректным подходом является выстраивание доверительных отношений. В этом случае родитель может получить доступ к переписке ребенка только с его согласия, а не путем тайного или принудительного ознакомления.
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