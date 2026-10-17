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Психолог объяснила разницу между прокрастинацией и ленью

Психолог Полякова: Прокрастинация и лень имеют принципиальные отличия
Фото: iStock/Viktoria Korobova

Прокрастинация и лень принципиально отличаются друг от друга, однако игнорировать их появление не стоит. Об этом сообщила психолог Мария Полякова, передает RT.



Специалист указала на связь лени с недостатком энергии и ресурсов, когда у человека не остаётся сил на действия. Она подчеркнула, что такое состояние свидетельствует об истощении как психики, так и тела.

Прокрастинация, по словам Поляковой, представляет собой эмоциональную и внутреннюю проблему. Даже при наличии сил и чётко определённых задач человек избегает их выполнения. Вместо этого он занимается менее значимыми делами, чтобы не приступать к важным задачам, что приводит к срыву сроков и накоплению проблем. Для преодоления прокрастинации психолог рекомендовала устранить отвлекающие факторы.

Екатерина Коршунова

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