Психолог объяснила разницу между прокрастинацией и ленью
Прокрастинация и лень принципиально отличаются друг от друга, однако игнорировать их появление не стоит. Об этом сообщила психолог Мария Полякова, передает RT.
Специалист указала на связь лени с недостатком энергии и ресурсов, когда у человека не остаётся сил на действия. Она подчеркнула, что такое состояние свидетельствует об истощении как психики, так и тела.
Прокрастинация, по словам Поляковой, представляет собой эмоциональную и внутреннюю проблему. Даже при наличии сил и чётко определённых задач человек избегает их выполнения. Вместо этого он занимается менее значимыми делами, чтобы не приступать к важным задачам, что приводит к срыву сроков и накоплению проблем. Для преодоления прокрастинации психолог рекомендовала устранить отвлекающие факторы.
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