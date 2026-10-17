В Госдуме рассказали, сколько коротких рабочих недель ждут россиян в 2027 году

17 октября 2026, 09:42

Депутат Бессараб: россиян ждут семь коротких рабочих недель в 2027 году

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В 2027 году россиян ждут семь коротких рабочих недель. Об этом в беседе с ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.