В Госдуме рассказали, сколько коротких рабочих недель ждут россиян в 2027 году
В 2027 году россиян ждут семь коротких рабочих недель. Об этом в беседе с ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В феврале следующего года у работников будет три выходных дня в честь Дня защитника Отечества, а затем короткая четырехдневная рабочая неделя, пояснила депутат. После Международного женского дня, который приходится на понедельник, россияне будут трудиться четыре дня, отметила Бессараб. Такая же ситуация повторится в мае дважды: с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, когда после трехдневных праздничных выходных последуют короткие рабочие недели, добавила парламентарий.
В июне короткая рабочая неделя после праздников продлится с 15 по 18 числа, в ноябре — с 1 по 3, а предновогодняя — с 27 по 30 декабря, подчеркнула она. Всего в 2027 году нас ждет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздников, заключила Бессараб.
Читайте также: