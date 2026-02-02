«Без предупреждения»: Глава Кузбасса жестко высказался после массовых трагедий в регионе

02 февраля 2026, 11:31

Середюк распорядился проверить соцсферу и систему здравоохранения в Кузбассе

Илья Середюк (Фото: Telegram @ilyaseredyuk)

Губернатор Кузбасса Илья Середюк после нескольких трагических событий распорядился проанализировать работу социальной сферы и систему оказания медицинской помощи в регионе.





Напомним, сначала стало известно, что в январе в роддоме Новокузнецка скончались девять младенцев. Потом появилась информация о массовой гибели пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске. А 31 января в этом же городе при пожаре в частной сауне погибли пять подростков, одной девушке удалось спастись.





«Трагические события, которые за последний месяц произошли в нашем регионе, показали, что социальная сфера и система здравоохранения нуждаются в самой критической оценке и оперативных решениях. Результаты проверок покажут, какие были допущены ошибки, а виновные понесут заслуженное наказание», — приводит «Сiдепо» слова Середюка.

«Это не просьба или рекомендация. Это мое требование как руководителя региона. Выполнение этого требования буду проверять лично и в том числе без предупреждения», — подчеркнул глава Кузбасса.