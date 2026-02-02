В Кузбассе сократилось число случаев заболеваемости ОРВИ

02 февраля 2026, 10:54

Фото: iStock/Anastasia Gryukanova

В Кемеровской области в период с 19 по 25 января зафиксировали 7,6 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.





По данным «Сiбдепо», число заболеваний сократилось на 30,8% по сравнению с более ранним периодом, когда выявили 11 тысяч случаев. Кроме того, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Кузбасса проверили клинический материал 190 больных с признаками ОРВИ. Этиологический фактор установили в 74 случаях.





«В материале больных идентифицированы вирусы негриппозной природы и вирусы гриппа типа А (H1N1 и H3N2)», — уточнили в ведомстве.

«Грипп — это сезонное заболевание, как и другие острые респираторные инфекции. Их частота увеличивается в холодный период года. Нестабильная погода с периодами оттепели способствует выживанию в природе этого вируса, в целом нестойкого во внешней среде», — сказал Мелерзанов.