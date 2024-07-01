Без вреда для фигуры: Простой рецепт кабачковых оладьев с сыром

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Летом не хочется заморачиваться с рецептами и проводить много времени на кухне. Поэтому стоит искать какие-то простые, но не менее вкусные и полезные блюда. Кабачковые оладьи с сыром — прекрасная возможность для того, чтобы получить полезные витамины и удовольствие от сытного приема. О том, как приготовить оладья из кабачков и сыра расскажет редакция «Радио 1».
Какие ингредиенты нужны (на четыре порции):кабачки — 800 г.
отварной картофель — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
яйца — 2 шт.
желтки — 2 шт.
адыгейский сыр или брынза — 300 г.
мука — 2 ст. л.
топленое масло — 50–70 г.
соль и перец
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Пошаговый рецепт:
- Кабачки помыть, высушить на полотенце, очистить от кожуры с семечками и крупно натереть в отдельную емкость.
- Картофель очистить и натереть, чеснок пропустить через пресс, яйца взбить, сыр натереть. Все перемешать, добавляя соль и перец по вкусу.
- Кабачки отжать и перемешать с общей ёмкостью, добавить муку. Проверить, чтобы масса была густой.
- Получившееся выложить на сковороду, раскаленную маслом, небольшими порциями, хорошо прожарить с обеих сторон.
Подавать блюдо можно со сметаной или майонезом, украсив полезной зеленью.
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Анастасия Бондарева