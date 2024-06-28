Спасет от жары: Как приготовить мороженое в домашних условиях

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В жаркую летнюю пору всегда хочется охладиться. Мороженое — одно из любимых сладостей и детей, и взрослых летом. Как представить 3 солнечных месяца без мороженого? А если оно с ягодами или фруктами, то это походит на высший пик гастрономического наслаждения. Рассказываем, как приготовить клубничное мороженое в домашних условиях.
Какие ингредиенты понадобятся (на одну порцию):
Сливки жирные (33%) — 63 мл.
Сгущенное молоко — 12,5 гр.
Сахарная пудра — 0,3 гр.
Клубника — 37,5 гр.
Для того, чтобы приступить к основным действиям, приготовьте продукты. Клубника подойдет и свежая (нужно помыть, удалить чашелистики и обсушить на полотенце), и замороженная (нужно достать из морозильной камеры за 20 до приготовления).
Сливки желательно охладить.
Пошаговый рецепт:
- Опустите ягоды в стакан для блендера, насыпьте туда сахарную пудру и взбейте до состояния пюре;
- Сливки вылейте в большую миску и взбейте до загустения (сначала на маленьких, потом на средних скоростях);
- Добавьте к сливкам сгущенное молоко и продолжайте взбивать до плотного загустения;
- Добавьте к смеси пюре из клубники и перемешайте массу до однородности.
Фото: iStock/Emmanuel Perez
Из основных действий — все. Осталось разложить получившееся по формочкам и заморозить на 5-6 часов. А после — украсить и подавать к столу.
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