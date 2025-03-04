«Бездна и разрыв»: Киновед объяснил, почему фильм «Анора» собрал все награды на «Оскаре-2025»

Съемочная группа фильма «Анора» (Фото: кадр с церемонии награждения)
Церемония вручения 97 премии «Оскар-2025», завершившаяся в Лос-Анджелесе, стала, как и обычно, ярким шоу. Было некоторое количество неожиданных моментов, триумфов, впечатляющих нарядов. Главным триумфатором кинопремии стал фильм «Анора» Шона Бэйкера, который получил пять разных наград. В России кинокартина получила популярность благодаря российскому актеру Юре Борисову.
Киновед Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что фильм «Анора» потряс мир из-за своего темперамента.
Фото: кадр из трейлера фильма «Анора»
По его словам, «Анора» как бы утолила голод по исчезновению этой темы с совершенно мощной и истерической игрой актёров.
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«У нас давно не было такого темпераментного фильма с разрывом и историей, находящейся на пределе и сокращающей все барьеры. Все кино, и в Голливуде, и в Европе стало плохим. Все заплыло толерантностью и, главное, отсутствием смыслов, боязнью показать бездну в человеке. А в «Аноре» эта бездна совершенно на пределе. Более того, здесь крайне интересная возникает тема: из мухи раздувается страшный слон, а потом из этого возникает неразрешимая трагедия», — объяснил эксперт.
Фото: кадр из трейлера фильма «Анора»
По его словам, «Анора» как бы утолила голод по исчезновению этой темы с совершенно мощной и истерической игрой актёров.
«Также фильм сделан в тренде современного кино: с движущейся камерой, документализированной подачей материала. Это не только в форме замечается, но и в содержании», — сказал Шпагин.
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Анастасия Панченко