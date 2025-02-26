«Отвратительный олигарх, подонок сын и бандит»: Никита Михалков жёстко раскритиковал фильм «Анора»

Никита Михалков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Режиссёр Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», прогремевший на весь мир и ставший лауреатом Каннского кинофестиваля в 2024 году.
Картина с участием российских актёров Юры Борисова, номинированного на «Оскар», и Марка Эйдельштейна обсуждается во всём мире. Однако далеко не всем фильм пришёлся по вкусу. По мнению Михалкова, режиссёр Шон Бейкер показал русского человека с негативной стороны.
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«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», – заявил кинорежиссёр.«Анора» была удостоена массы престижных наград, включая шесть номинаций на премию «Оскар», пяти – на «Золотой глобус», семи – на «Выбор кинокритиков» и ещё семи – на Премию Британской Академии в области кино.
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Анастасия Чинкова