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«Отвратительный олигарх, подонок сын и бандит»: Никита Михалков жёстко раскритиковал фильм «Анора»

Никита Михалков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Никита Михалков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», прогремевший на весь мир и ставший лауреатом Каннского кинофестиваля в 2024 году.
Картина с участием российских актёров Юры Борисова, номинированного на «Оскар», и Марка Эйдельштейна обсуждается во всём мире. Однако далеко не всем фильм пришёлся по вкусу. По мнению Михалкова, режиссёр Шон Бейкер показал русского человека с негативной стороны.

«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», – заявил кинорежиссёр.
«Анора» была удостоена массы престижных наград, включая шесть номинаций на премию «Оскар», пяти – на «Золотой глобус», семи – на «Выбор кинокритиков» и ещё семи – на Премию Британской Академии в области кино.

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#премия оскар
#актеры
Павел Прилучный и его жена в ужасе от того, что Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы
26 февраля 2025, 18:21

Павел Прилучный с детьми (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный и его молодая супруга Зепюр Брутян пришли в ужас после того, как сын актёра Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы. 37-летний артист вспомнил, как бывшая жена потворствовала сыну в необдуманных поступках.
Сейчас Прилучный живёт с молодой актрисой Брутян, с которой они поженились в 2022 году. В браке родился сын Микаэль. Также в семье живёт сын актёра от Муцениеце. Тимофей сам принял решение жить с отцом и мачехой, а его младшая сестра Мия осталась жить с мамой. Тем не менее, девочка регулярно общается с Павлом и его новой семьёй.

Прилучный и Брутян дали совместное интервью, в ходе которого вспомнили случай, связанный с принципами воспитания, которых придерживается Муцениеце.

«Мы тогда уже были в разводе с бывшей супругой, которая ему разрешила покрасить волосы. И он пришёл ко мне в таком виде. Я говорю, ну пойдём подстрижемся. И всё, больше волосы он не красил», – вспомнил Павел.
Затем Зепюр добавила, что Тимофей и сейчас нередко вспоминает эту историю.

«Говорит: "Пап, помнишь? Сейчас бы я так не сделал". То есть, он видит, какой папа, и хочет соответствовать. Мы не жёсткие родители, стараемся всё обсуждать», – отметила актриса.
Брутян также добавила, что её сын Микаэль внимательно наблюдает за старшим братом и папой и стремится копировать их действия. Так, например, мальчик видит, как сидит папа, и непременно повторяет за ним. Или просит попробовать ту еду, которую ест Тимофей.

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*запрещён в РФ
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«Это будет прощание с каждым слушателем»: рэпер Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры
26 февраля 2025, 18:01

Гуф (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпер Гуф шокировал поклонников неожиданным заявлением: его предстоящий тур станет прощальным. По всей видимости, уход со сцены связан с последними скандалами вокруг персоны музыканта.
В своих соцсетях артист опубликовал афишу концертов и заявил, что грядущие гастроли станут последними в его творческой карьере. Гуф пока не раскрывает, что привело его к такому решению.

«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», – написал 45-летний музыкант.
Фанаты были ошарашены такой новостью. Известная рэп-исполнительница Кристина Си в комментариях под постом написала, что отказывается лайкать этот пост. Остальные подписчики пишут, что решение Гуфа разбило им сердце, а кто-то даже расплакался от увиденного.

Имя Гуфа всё чаще появляется в скандальных новостях. Минувшей осенью музыкант учинил серьёзный дебош, после которого отправился лечиться в рехаб. Однако там его замучили ломка и галлюцинации, что он начал вести себя невменяемо. Рэпер перегрыз провода базы для электронного браслета, после чего нанёс на окна множество надписей с призывами всё уничтожить и прочей бранью.

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#музыкант
#артист
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«Боялась, что моего ребенка подменят»: Катя Лель рассказала о своих родах
26 февраля 2025, 17:58

Катя Лель (Фото: Инстаграм* @katyalelofficial)

50-летняя Катя Лель призналась, что много лет мечтала о малыше и ради этого рассталась с бывшим возлюбленным.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» познала радость материнства в 34 года. Через год после свадебного торжества с Игорем Кузнецовым артистка родила дочь Эмилию. Катя мечтала о малыше, но долгое время не могла себе спланировать беременность из-за плотного рабочего графика. К тому же она ответственно отнеслась к поиску отца ребенка.

«Я понимаю, что Игорь был тот самый объект – гармоничный, генетически достойный, красивый. У нас дитя любви. Это чудо произошло. Нужно было осознанно к этому подойти, и мы очень хотели этого ребенка», — отметила Катя.

До шестого месяца Лель продолжала гастролировать, а потом стала аккуратнее. Когда артистка рожала, то боялась, что малышку перепутают с чужим ребенком. Она просила, чтобы охранники стояли подле палаты.

«Я рожала 17 часов, это много. Я помню, что я красила губы, хотела, чтобы она видела меня красивой. Сестра мне держала голову, а муж был за дверью, потому что он боялся крови», — уточнила певица.

С отцом дочки Эмилии Катя впервые встретилась на концерте Владимира Преснякова. Тогда звезда пережила болезненное расставание с Александром Волковым. Они были вместе восемь лет. Мужчина объявил экс-возлюбленной войну, и пытался лишить возможности выступать под ее фамилией.

«Мало кто сочувствовал этой ситуации, многие были рады – наконец-то у Лель не будет по пять концертов в день, она не будет самой заказываемой артисткой. Я знаю этих известных людей», — делилась Лель.

Звезда мечтала о малыше и озвучила Александру свои условия — они играют свадьбу или он ее отпускает. У Волкова была другая семья, он не хотел ее бросать, но и расставаться с исполнительницей не желал.

«Я не могу жить в качестве любовницы, это меня разрушает. Я ушла, и началась война. Полное уничтожение везде за большие деньги, за большие связи», — поделилась Лель.

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«Стоял на коленях»: отец Жанны Фриске про Шепелева
Отец Жанны Фриске Копылов заявил, что Шепелев стоял перед ним на коленях
26 февраля 2025, 17:55

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил в разговоре со StarHit, что телеведущий Дмитрий Шепелев является по натуре «подлым, мстительным и трусливым» человеком, который «боялся» Копылова.
«Этот человек вряд ли добьется чего-то хорошего в жизни, если не изменится. Его возненавидят так, что он останется один… ну или с дамой, с которой живет. Шепелев правда стоял передо мной на коленях и просил Жанну отправить в хоспис. Мы с ним ругались, Жанна уже не видела, но слышала. Я был против, потому что дома за дочкой ухаживали. Сейчас я бы не ударил его, но плюнул в лицо — и он пусть сделает то же самое, если я не прав», — пояснил Владимир Борисович.

Как пишут авторы материала, Шепелев заявил в одном из интервью, что отец почившей исполнительницы напал на него с ножом, чтобы забрать своего внука Платона силой.

Копылов в свою очередь рассказал, что просто приехал с подарками к внуку и ждал у подъезда. Мужчина подчеркнул, что, когда Шепелев вернулся, то, увидев Копылова, попытался скрыться с Платоном. Копылов пытался остановить Шепелева, но тому на помощь пришел охранник и стал махать кулаками. Копылов оттолкнул секьюрити, защищаясь, а затем обратился в полицию.

Ранее сообщалось, какие детали о родителях Фриске раскрыл Шепелев.

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«Может, у нее климакс»: тайны брака Гайдая и Гребешковой и правда ли режиссер пытался поцеловать Наталью Варлей
26 февраля 2025, 17:24

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актриса Нина Гребешкова была верной спутницей гения советской комедии Леонида Гайдая. Они прожили вместе 40 лет, и, казалось, это был счастливый брак, который обошли стороной неурядицы и скандалы.
Однако, после смерти Гайдая открылись неприглядные подробности его личной жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».


Дружба переросла в любовь


С Гайдаем Нина Павловна познакомилась ещё во время учёбы во ВГИКе, на третьем курсе, их отношения начались с дружбы. Тогда кинорежиссёр был старостой курса. Известно, что они сильно сблизились во время репетиций для его дипломного проекта. Иногда им приходилось задерживаться допоздна, Гайдай провожал Гребешкову до дома.

В какой-то момент Леонид Иович внезапно предложил ей пожениться. Свадьба состоялась в 1953 году, были приглашены только самые близкие люди. В 1958 году у пары родилась дочь Оксана.


«Если ты уйдёшь, я погибну»



Как-то раз Гребешкова предложила Гайдаю расстаться. Режиссёр был крайне удивлён такой новостью.

«Однажды чем-то сильно раздосадованная я сказала: «Лёня, нам, наверное, нужно разойтись. Я очень устала. У нас дочка, я весь дом держу на себе, а тебя, кроме работы, ничего не интересует». Лёня долго молчал с очень серьёзным видом, а потом тихо сказал: «Как же ты не понимаешь, если ты уйдёшь, я погибну». <…˃ Сейчас я понимаю: это было несерьёзно. Никуда бы я не ушла», — поделилась актриса в интервью изданию «7 Дней».
Нина Павловна никогда не жалела о своём решении.

Нина Гребешкова и Юрий Никулин на съёмках кинофильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

В 1993 году Гайдай умер прямо на руках у Гребешковой. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Это стало большим ударом для артистки. Нет ни дня, когда она не вспоминает любимого супруга.

Напомним, что Нина Павловна играла в таких комедиях мужа, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Не может быть!», а также «Спортлото-82».


Обвинение в домогательствах



В 2018 году актриса и телеведущая Наталья Варлей заявила о домогательствах Гайдая. Об этом она написала в своей автобиографии под названием «Канатоходка». Как вспоминала Варлей, во время съёмок фильма «Кавказская пленница» Гайдай пытался поцеловать 19-летнюю артистку.

Леонид Гайдай с Анатолием Папановым и Андреем Мироновым на съёмках фильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

После празднования дня рождения Александра Демьяненко Леонид Иович предложил актрисе пойти вместе до гостиницы, где их номера располагались по соседству. Они вместе поднялись на этаж, но Гайдай не пошёл к себе, а направился за Натальей в комнату. После этого он попытался запереть дверь изнутри. Артистка вежливо попросила его прекратить это.

«Ситуация была более чем неловкая... Я начала заполнять паузу, что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съёмки...» — писала Варлей в своей книге.
Вскоре в коридоре стали слышны чьи-то шаги, и в дверях актрисы остановилась Гребешкова.

«Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» Нина Павловна молча вышла...» — так было сказано в автобиографии Варлей.

Когда они услышали звук закрывающейся двери в номере по соседству, Гайдай встал и пошёл к выходу. Варлей решила закрыть за ним дверь, но режиссёр внезапно сделал это сам. После этого он попытался поцеловать её. Актриса через секунду оттолкнула Гайдая и прогнала его из номера. На следующий день режиссёр сделал вид, будто ничего не произошло.

Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (Фото: РИА Новости)

Когда об истории с поцелуем узнала Гребешкова, она лишь заявила, что её в принципе не интересует, что пишет Варлей в своей книге.

«Может, у неё климакс. Всё бывает. <…> У меня нет её книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер 25 лет тому назад. Мне это неинтересно», — сказала Гребешкова.

Нина Павловна добавила, что даже если и был поцелуй, хотя не верит этому, ничего плохого не произошло.

«Он же её не изнасиловал. Я бы, если бы знала, что меня режиссёр за эпизод поцеловал, гордилась, несла это. <…> Я даже не воспринимаю это как измену. Ну смешно даже», — сетовала вдова Гайдая.


Как сейчас живёт Нина Гребешкова



Последний раз актриса снималась в сериале «Содержанки-2» в 2020 году. Сейчас она хочет жить тихой и спокойной жизнью и желает чаще видеться с внучкой, которая, как и её мама, стала экономистом и никак не связана со киноиндустрией.

Нина Гребешкова с дочерью Оксаной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В июне 2024 года актриса была госпитализирована. Как писали в СМИ, она упала у себя дома, сильно ударилась левым боком, а после появились боли в области живота. Однако позже сама артистка опровергла эту информацию.

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