Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию

Юра Борисов и его жена Анна (Фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Live ABC)
В ночь со 2 на 3 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар», где среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов. К сожалению, статуэтку он не выиграл, однако мастерство и талант Борисова отдельно отметил актер Роберт Дауни-младший. К тому же, сам фильм «Анора» все же выиграл «Оскар».
Фильм «Анора», снятый Шоном Бейкером, получил награды за лучший монтаж и оригинальный сценарий. Юра Борисов сыграл в этой картине русского парня Игоря и был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана, но премию не взял. Его обогнал американец Киран Калкин (фильм «Реальная боль»).
Актер Роберт Дауни-младший высоко оценил работу Юры, выделив его как талантливого актера, которого ждет «великое будущее».
Ранее «Радио 1» передавало, что актриса Дэрил Ханна со сцены «Оскара» выкрикнула фразу «Слава Украине»* перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж. Канал ABC News, ведущий трансляцию «Оскара», сделал об этом отдельный твит в соцсети X, приложив видео.
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Актер Роберт Дауни-младший высоко оценил работу Юры, выделив его как талантливого актера, которого ждет «великое будущее».
Ранее «Радио 1» передавало, что актриса Дэрил Ханна со сцены «Оскара» выкрикнула фразу «Слава Украине»* перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж. Канал ABC News, ведущий трансляцию «Оскара», сделал об этом отдельный твит в соцсети X, приложив видео.
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Мария Моисеева