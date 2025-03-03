Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию

В ночь со 2 на 3 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар», где среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов. К сожалению, статуэтку он не выиграл, однако мастерство и талант Борисова отдельно отметил актер Роберт Дауни-младший. К тому же, сам фильм «Анора» все же выиграл «Оскар».