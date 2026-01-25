Бездомный житель Гренландии согласился стать американцем за миллион долларов

25 января 2026, 06:45

Фото: iStock/Nastco

Сорокалетний бездомный с острова Гренландия заявил, что готов поменять гражданского ради выплаты в миллион долларов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.





Его реакция стала ответом на публикацию газеты Daily Mail. В материале сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по миллиону долларов в случае, если население проголосует за присоединение острова к США



«Я бездомный. Я бы конечно принял это предложение. Мне все равно, буду ли я американцем или гренландцем, все, что для меня важно — это перестать быть бездомным», — сказал сорокалетний житель острова.