Бездомный житель Гренландии согласился стать американцем за миллион долларов
Сорокалетний бездомный с острова Гренландия заявил, что готов поменять гражданского ради выплаты в миллион долларов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Его реакция стала ответом на публикацию газеты Daily Mail. В материале сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по миллиону долларов в случае, если население проголосует за присоединение острова к США
«Я бездомный. Я бы конечно принял это предложение. Мне все равно, буду ли я американцем или гренландцем, все, что для меня важно — это перестать быть бездомным», — сказал сорокалетний житель острова.В разговоре затронули и ещё один момент. Собеседника спросили, почему он так хорошо владеет английским языком. На это он ответил с долей иронии, заявив, что говорит по‑американски.