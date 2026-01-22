Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов
Американский президент Дональд Трамп планирует предложить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов, если население проголосует за присоединение острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Уточняется, что лидер США все ещё обдумывает эту идею. Население Гренландии составляет 57 тысяч человек.
Гренландия является частью Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно высказывался за присоединение острова к Штатам. Власти Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о недопустимости захвата острова, подчеркнув, что уважают его территориальную целостность.
