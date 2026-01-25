Нетаньяху запретил президенту Израиля участвовать в запуске «Совета мира»
Израильский премьер‑министр Биньямин Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома разрешить президенту страны Ицхаку Герцогу присутствовать на церемонии запуска инициативы «Совет мира». Об этом сообщает СМИ N12.
По информации издания, Нетаньяху аргументировал своё решение тем, что приглашение американская сторона направила лично ему, а не главе государства. Таким образом премьер фактически наложил вето на участие Герцога в мероприятии.
Стоит отметить, что сам Нетаньяху отказался от поездки в Давос, так как боялся ареста на основании ордера Международного уголовного суда. В итоге Израиль не был представлен на запуске инициативы.
«Совет мира» создаётся в рамках американского мирного плана по урегулированию ситуации в Газе. Согласно замыслу Вашингтона, этот орган будет управлять процессом восстановления пострадавшего региона, привлекать международное финансирование и контролировать деятельность нового правительства.
Читайте также: