«Бежала с детьми за машиной»: Татьяна Ким рассказала об издевательствах Бакальчука в браке

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Татьяна Ким, основательница маркетплейса Wildberries, рассказала о проблемах в семейной жизни с бывшим мужем на женском форуме BeWoman в Алма-Ате. Она призналась, что сталкивалась с абьюзом со стороны Владислава Бакальчука.
Ким вспомнила, как бежала за машиной мужа с маленькими детьми, как супруг разбивал и выкидывал ее вещи. Сейчас, по словам Ким, ей трудно об этом вспоминать.
Модератор спросила, как Ким себя чувствует после возвращения девичьей фамилии. Она ответила, что чувствует себя свободной, словно сбросила какие-то оковы. Многие спрашивают, как она могла так долго терпеть. Ким объяснила, что это произошло не в один день, а накапливалось годами.
Ким также заявила, что крепкие отношения в семье строятся на равноправии. Молодые люди должны учиться слушать и уважать друг друга, тогда семья будет крепкой, и брак не распадется.
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«Мне говорят, помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались. Сейчас не хочу даже про это говорить», — рассказала Ким
Модератор спросила, как Ким себя чувствует после возвращения девичьей фамилии. Она ответила, что чувствует себя свободной, словно сбросила какие-то оковы. Многие спрашивают, как она могла так долго терпеть. Ким объяснила, что это произошло не в один день, а накапливалось годами.
«Видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть», — поделилась она.
Ким также заявила, что крепкие отношения в семье строятся на равноправии. Молодые люди должны учиться слушать и уважать друг друга, тогда семья будет крепкой, и брак не распадется.
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Лия Мурадьян