Бежавшая из Латвии многодетная семья планирует начать новую жизнь в России

Фото: istock/Jacob Wackerhausen
Многодетная семья, сбежавшая из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения, намерена поселиться в Смоленской области, сообщает белорусский телеканал ОНТ.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что семейная пара с десятью детьми, ранее проживающая в Риге, решила покинуть Латвию, из-за того что столкнулась с дискриминацией на фоне ухудшения условий для русскоязычных. Семья лишилась ряда социальных льгот и столкнулась с угрозами лишения родительских прав. Они быстро пересекли границу, воспользовавшись безвизовым режимом, введенным Белоруссией.
Этот шаг стал для семьи возможностью избежать дальнейших притеснений и угроз в Латвии, где меры против русскоязычных граждан ужесточились.
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«Завтра семья Морозовых начнет новую жизнь в России. При поддержке российского фонда помощи многодетным семьям они переедут в Смоленскую область», — говорится в эфире телеканала.
Этот шаг стал для семьи возможностью избежать дальнейших притеснений и угроз в Латвии, где меры против русскоязычных граждан ужесточились.
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Елена Перлова