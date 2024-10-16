Семья погибших в Охотском море Пичугиных обвиняет госорганы

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Семья Ильи и Сергея Пичугиных, которые не выжили после отклонения от курса в Охотском море, обвинила государственные органы в ненадлежащем отношении к поискам пропавших. О жалобах родственников россиян сообщил Telegram-канал Mash.
Близкие погибших уверены, что сотрудники регионального МЧС и прокуратуры плохо исполнили свои обязанности. По их словам, семья неоднократно обращалась с просьбой продолжить поиски, но в ответ слышали, что на вызов вертолетов нет средств — якобы каждый рейс стоит миллион рублей.
Пичугиным пришлось заниматься поисками самостоятельно. По их информации, спасатели несколько раз осматривали территорию на вертолете, но отказались забрать на борт семью. Родные утверждают, что могли бы увидеть пропавших из воздуха, если бы им разрешили подняться в вертолет.
Ранее сообщалось, что 46-летнего Михаила Пичугина, найденного через 67 дней на дрейфующей лодке с телами родственников, смогли спасти рыбаки с судна «Ангел». Мужчина смог говорить только спустя несколько часов после спасения.
Михаил отправился в поездку на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути, следуя на Сахалин. Рыбаки нашли Пичугина в лодке с телами его родственников спустя два месяца дней.
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Пичугиным пришлось заниматься поисками самостоятельно. По их информации, спасатели несколько раз осматривали территорию на вертолете, но отказались забрать на борт семью. Родные утверждают, что могли бы увидеть пропавших из воздуха, если бы им разрешили подняться в вертолет.
Ранее сообщалось, что 46-летнего Михаила Пичугина, найденного через 67 дней на дрейфующей лодке с телами родственников, смогли спасти рыбаки с судна «Ангел». Мужчина смог говорить только спустя несколько часов после спасения.
Михаил отправился в поездку на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути, следуя на Сахалин. Рыбаки нашли Пичугина в лодке с телами его родственников спустя два месяца дней.
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Лия Мурадьян