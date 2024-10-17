В Белоруссии спасли многодетную семью от преследования властей Латвии

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Многодетная семья из Латвии в составе 12 человек минувшей ночью проследовала на белорусскую территорию, опасаясь преследования со стороны латвийских властей. Об этом сообщили в госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии.
Отмечается, что в ночь на 17 октября семья из 12 человек без потери лишнего времени на подготовку документов за счёт безвизового режима с Белоруссией смогла проследовать на территорию страны из Латвии.
По данным комитета, семейная пара с 10 детьми проживала в Риге. Супруги решили вывезти своих детей из Евросоюза, поскольку там осуществляется дискриминация русскоязычного населения. Они приняли решение бежать из страны после того, как власти забрали у многодетной семьи часть положенных им льгот и угрожали им лишением родительских прав.
В настоящее время Белоруссия оказывает латвийской семье всю необходимую помощь. Они направляются из пункта пропуска Григоровщина в Минск на автобусе, который был предоставлен госпогранслужбой страны.
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По данным комитета, семейная пара с 10 детьми проживала в Риге. Супруги решили вывезти своих детей из Евросоюза, поскольку там осуществляется дискриминация русскоязычного населения. Они приняли решение бежать из страны после того, как власти забрали у многодетной семьи часть положенных им льгот и угрожали им лишением родительских прав.
В настоящее время Белоруссия оказывает латвийской семье всю необходимую помощь. Они направляются из пункта пропуска Григоровщина в Минск на автобусе, который был предоставлен госпогранслужбой страны.
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Анастасия Чинкова