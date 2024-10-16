Рисунок перед смертью: что нарисовала 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга незадолго до суицида и могли ли ее спасти

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В 2021 году в Санкт-Петербурге произошла трагедия. Тело 10-летней девочки нашел прохожий на детской площадке. Она сбежала из дома без верхней одежды. Согласно предположениям, школьница решила свести счеты с жизнью. Эксперты убеждены, что ребенок планировал самоубийство давно и при должном внимании девочку можно было спасти. Подробности трагической истории – в материале «Радио 1».
Что известно о семье девочки
Катя (имя изменено) жила в полной семье, поддерживала общение с бабушкой и дедушкой. Девочка училась на отлично, ходила в художественную школу и неоднократно выигрывала соревнования. Она увлекалась не только рисованием, школьница также любила анимэ. Мама Кати – верующий человек, работает на хорошей должности в крупной компании. На свою страницу в социальных сетях она выкладывала множество фотографий с любимой дочерью.
Вечером в выходной день семья Кати собралась дома. Они играли в настольные игры и думали, как бы справить День всех влюбленных. Атмосфера царила дружелюбная, никто ни с кем не ссорился. Только Катя почему-то сильно торопилась лечь спать.
День трагедии
Около семи часов утра Катю нашел водитель «Ленэнерго», выгуливавший собаку на улице. Тело девочки лежало на детской площадке.
Загадочный рисунок девочки
Фото: iStock/Archv
В январе 2021 года в Санкт-Петербурге прошел конкурс детского рисунка в художественной школе. Катя стала одной из его победительниц. На рисунке девочки изображен белый силуэт человека. Он бродит с фонарем в темном лесу при свете полной луны. Вокруг фигуры поваленные голые деревья, пень и мухоморы. Деревья вдалеке походят на огромную стену или неприступный забор.
Рисунок девочки сильно перекликается с произошедшим наяву – Катя ушла ночью из дома одна, чтобы покончить с собой. Девочка будто вынашивала план у себя в голове или неосознанно пыталась предупредить взрослых с помощью своей работы. В то время ни у кого не было мысли проанализировать посыл рисунка, Катю лишь отметили за красивое исполнение картины.
Редакторы «Комсомольской правды» связались с детскими психологами и показали им Катину работу. Часть из них не обнаружила в рисунке чего-то зловещего. Другие же пояснили, что сложно сделать выводы без непосредственного контакта с ребенком.
Эксперт по взаимоотношениям детей и взрослых Наталья Искра отметила, что в рисунке прослеживается тяжелое эмоциональное состояние ребенка. Но на восприятие работы влияет факт гибели Кати. Чтобы правильно проанализировать чувства и переживания детей с помощью рисунков, нужно это делать в ходе беседы с ними и с конкретно заданной темой для работы. Нельзя с уверенностью утверждать, что работа Кати – предвестник ее гибели.
Причины суицида
Родители девочки не понимают, что могло толкнуть Катю на такой шаг. Они также отказались давать какие-либо подробные комментарии. Стало известно, что у Кати было расстройство пищевого поведения. Девочка комплексовала из-за своего веса, отказывалась от пищи.
«Суициды совершают тогда, когда человек нездоров. Если девочка отказывалась от еды, она имела нездоровое поведение, это всегда звоночек. Нарушение еды и сна никогда не должны игнорироваться, особенно в случае с ребенком. И чаще всего такие тяжелейшие истории происходят в связи с не вовремя оказанной помощью», – говорит Наталья Искра.Эксперты также выдвинули версию о том, что школьница не справилась с трудностями подросткового возраста. У Кати мог произойти гормональный сбой, для преодоления которого девочке не хватило достаточной зрелости.
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