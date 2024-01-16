В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов из-за жалоб местных жителей

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Нью-Йоркские власти принимают меры по регулированию пребывания в городе мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что проблема стала актуальной после того, как губернатор Техаса стал отправлять в Нью-Йорк нелегальных мигрантов.
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