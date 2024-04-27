«Безопаснее бега»: Фитнес-эксперт рассказал о пользе велосипедных прогулок

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Весной невозможно удержаться от прогулок по уютным скверам, паркам и живописным переулкам. Однако иногда обычные прогулки надоедают. На помощь приходит велосипед — удобный и экологичный вид транспорта, который в тёплое время года пользуется спросом не только среди молодежи, но и среди людей старшего возраста.
Фитнес-менеджер, тренер сети сайкл-студий Rock the Cycle Даниил Куралесов в беседе с «Радио 1» рассказал, чем полезна для здоровья езда на велосипеде.
«Езда на велосипеде — это кардио, которое поддерживает мышцы в тонусе. Также эта активность улучшает работу сердца и легких, помогает эффективно использовать кислород, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и делает сердце более эластичным и здоровым. Еще, как ни странно, такие кардио нагрузки хорошо влияют на работу кишечника. И не стоит забывать про поднятие настроения!», — сказал эксперт.
Также собеседник объяснил, что велосипед безопаснее бега, потому что нет никакой ударной нагрузки. По словам фитнес-менеджера, если у человека есть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то его все равно можно сажать на велосипед.
Также тренер рассказал, чем отличается обычный городской велосипед от велотренажера в спортивном зале.
«Во-первых, отличается безопасностью: на улице с человеком может случиться что-то, независящее от него, например, ДТП. Во-вторых, круглогодичностью: на улице можно кататься весной и летом, а в зале в принципе круглый год. Ну и на тренажёре видны дистанции, калории — больше статистики. А по движению и отклику настоящий велосипед и велотренажёр примерно одинаковые», — заключил специалист.
В завершении беседы Даниил Куралесов напомнил, что прежде, чем садиться на велосипед, нужно внимательно изучить правила безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций.
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