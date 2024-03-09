В Волгограде курьеры покусали коллегу и сломали его велосипед из-за заказа

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Два курьера из Волгограда поссорились с коллегой из-за заказа и покусали его. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда».
Студенты из Египта, подрабатывающие в службе доставки, не поделили с коллегой заказ и затеяли конфликт. В ходе ссоры, курьеры стали друг друга провоцировать, затем один из молодых людей напал на оппонента и стал кусать его, а второй в это время ломал велосипед.
Правоохранительные органы инициировали по данному факту проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве случилась массовая драка на соревнованиях по рестболу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Правоохранительные органы инициировали по данному факту проверку.
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Анастасия Хохлова