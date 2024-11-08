Безопасные прогулки: как отучить собаку подбирать с улицы и не стать жертвой догхантера

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Жители элитного ЖК «Сады Пекина» в центре Москвы обнаружили в клумбах и кустах крысиную отраву. Люди считают, что местная управляющая компания пытается отравить их домашних любимцев, а яд предназначался не только для крыс, но и для собак.
Есть собаки, которые буквально обнюхивают и интересуются каждым предметом на улице, а если к этому добавляется привычка подбирать, прогулка может закончиться серьезным отравлением и даже гибелью питомца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как сделать прогулки с собакой безопасными.
Необходимо начать с воспитания питомца, однако даже самый послушный пес может стать жертвой догхантера на улице, поэтому помимо обучения питомца, важную роль играет внимательность хозяина на прогулке.
Очень важно обучить собаку основным командам, которые помогут контролировать ее поведение. Питомец должен знать и хорошо отрабатывать команды «Фу!» или «Нельзя!», «Отдай!» или «Дай!». Любимца стоит обучать постепенно, сначала можно заняться с собакой дома, затем обучение можно перенести на улицу. Если самостоятельно разучить команды не получается, можно привлечь специалистов.
Собака должна принимать пищу только от членов семьи и людей, которых можно считать «своими». Кормление «чужим» человеком должно быть строго запрещено. Помимо обучения питомца, важно сообщать об этом окружающим. Если кто-то незнакомый хочет угостить собаку, стоит рассказать им о запрете кормления питомца. В противном случае собака может не только принимать еду от чужих людей, но и подбирать брошенный перед ней корм.
Даже если собака идеально знает команды и выполняет их, это не обеспечит ей полную безопасность на улице. Необходимо следить за тем, чем интересуется питомец на прогулке, предотвращать любые попытки подобрать что-то земли с помощью запрещающей команды «Фу!» или «Нельзя!» и одергиванием поводка.
Также нужно исключить из прогулки маршруты, где могут обитать бездомные собаки. В этих местах могут быть разбросаны яды. Если есть неуверенность в послушности о питомца, то лучше воспользоваться намордником, который не позволит собаке подбирать с земли.
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«Первоочередная задача хозяина – это забота о безопасности и здоровье любимца. Если дома вы можете оградить собаку от неприятностей, то сделать это на улице сложнее. Привычка все подбирать с пола или с земли очень опасная, в лучшем случае питомец просто отравится, в худшем – погибнет. Поэтому хозяину важно не только обучать не поднимать с земли, но и внимательно следить за собакой на прогулке», – рассказал Голубев.
Необходимо начать с воспитания питомца, однако даже самый послушный пес может стать жертвой догхантера на улице, поэтому помимо обучения питомца, важную роль играет внимательность хозяина на прогулке.
Как отучить собаку подбирать с улицы
Правила в домеС момента появления собаки в доме, важно устанавливать правила и следовать им всегда, даже вне стен квартиры. Необходимо приучать питомца к тому, что он ест только из своей миски, любая еда со стола строго запрещена. Нельзя поощрять хитрости собаки: многие питомцы любят выпрашивать что-то вкусное с человеческого стола – это должно быть запрещено. Лакомства собаке лучше давать на ладони и не позволять ей подбирать кусочки или есть с пола.
Отработка команд
Очень важно обучить собаку основным командам, которые помогут контролировать ее поведение. Питомец должен знать и хорошо отрабатывать команды «Фу!» или «Нельзя!», «Отдай!» или «Дай!». Любимца стоит обучать постепенно, сначала можно заняться с собакой дома, затем обучение можно перенести на улицу. Если самостоятельно разучить команды не получается, можно привлечь специалистов.
Правила для окружающих
Собака должна принимать пищу только от членов семьи и людей, которых можно считать «своими». Кормление «чужим» человеком должно быть строго запрещено. Помимо обучения питомца, важно сообщать об этом окружающим. Если кто-то незнакомый хочет угостить собаку, стоит рассказать им о запрете кормления питомца. В противном случае собака может не только принимать еду от чужих людей, но и подбирать брошенный перед ней корм.
Меры предосторожности на улице
Даже если собака идеально знает команды и выполняет их, это не обеспечит ей полную безопасность на улице. Необходимо следить за тем, чем интересуется питомец на прогулке, предотвращать любые попытки подобрать что-то земли с помощью запрещающей команды «Фу!» или «Нельзя!» и одергиванием поводка.
Также нужно исключить из прогулки маршруты, где могут обитать бездомные собаки. В этих местах могут быть разбросаны яды. Если есть неуверенность в послушности о питомца, то лучше воспользоваться намордником, который не позволит собаке подбирать с земли.
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Элина Позднякова