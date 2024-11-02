«Серьезные нагрузки»: Кинолог рассказал, какие собаки живут дольше и почему

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Некоторые собаководы с удивлением отмечают тот факт, что продолжительность жизни маленьких собак больше, чем у их крупных сородичей. Конечно, есть и крупные собаки-долгожители, но владельцы маленьких компаньонов, обычно, рассчитывают на то, что им будет предоставлено больше времени для общения с любимцем, чем хозяевам крупных собак.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что ученые пока не пришли к однозначному ответу на вопрос о продолжительности жизни маленьких и крупных собак, однако результаты исследований биологов, селекционеров и ученых, говорят о том, что маленькие собаки действительно живут дольше их крупных сородичей.
Также отмечается тот факт, что крупные собаки стареют быстрее, что влияет на раннее проявление возрастных заболеваний.
Кроме того, у крупных собак из-за их размера чаще наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, что влияет на общее самочувствие питомца.
Лишний вес
Собаки с избыточным весом и ожирением живут меньше, чем питомцы с нормальной массой тела. Это связано с тем, что лишний вес увеличивает риск заболевания суставов, проблем с ЖКТ и дыханием, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и другие органы. Избыточный вес существенно снижает качество жизни любимца.
Образ жизни
Активный питомец, который исследует окружающий мир и находится во взаимодействии с собаководом, проживет дольше его сородича, который сидит на цепи или в вольере. Действительно, питомцы, которые продолжительное время находятся на цепи, без возможности свободного выгула, живут меньше.
Состояние зубов
Проблемы с зубами часто сопровождаются другими заболеваниями. Если не решать проблему сразу, это отразиться на состоянии здоровья собаки. Также стоит отметить тот факт, что владельцы, которые уделяют внимание гигиене рта, чаще всего не забывают и о других профилактических мерах, позволяющих поддерживать хорошее самочувствие собаки.
Питание
Безусловно, питание — это важный фактор, который влияет на продолжительность жизни собаки. Питомцу нужно получать все необходимые полезные элементы с пищей, это поддерживает его здоровье и влияет на долголетие.
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«Это обусловлено многими факторами, например, тем, что крупные собаки растут скачкообразно, из-за чего организм испытывает серьезные нагрузки», — прокомментировал эксперт.
Почему маленькие собаки живут дольшеЧаще всего ученые связывают разницу в продолжительности жизни маленьких и крупных собак с периодом взросления животных. Щенки крупных пород развиваются скачкообразно, организм не успевает адаптироваться, испытывая сильный стресс и нагрузки. Маленькие собаки, в свою очередь, развиваются постепенно и медленнее стареют. Биологи из Университета Аделаиды объясняют разницу в продолжительности жизни тем, что из-за своих больших размеров крупные собаки более предрасположены к онкологическим заболеваниям. Это происходит потому, что из-за размеров тела, организм не успевает развивать необходимые защитные механизмы организма.
Также отмечается тот факт, что крупные собаки стареют быстрее, что влияет на раннее проявление возрастных заболеваний.
Кроме того, у крупных собак из-за их размера чаще наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, что влияет на общее самочувствие питомца.
От чего зависит продолжительность жизниНесмотря на выводы ученых, продлить жизнь своему четвероногому другу под силу любому собаководу. Ведь на продолжительность жизни любимца, помимо размера, влияет множество факторов.
Лишний вес
Собаки с избыточным весом и ожирением живут меньше, чем питомцы с нормальной массой тела. Это связано с тем, что лишний вес увеличивает риск заболевания суставов, проблем с ЖКТ и дыханием, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и другие органы. Избыточный вес существенно снижает качество жизни любимца.
Образ жизни
Активный питомец, который исследует окружающий мир и находится во взаимодействии с собаководом, проживет дольше его сородича, который сидит на цепи или в вольере. Действительно, питомцы, которые продолжительное время находятся на цепи, без возможности свободного выгула, живут меньше.
Состояние зубов
Проблемы с зубами часто сопровождаются другими заболеваниями. Если не решать проблему сразу, это отразиться на состоянии здоровья собаки. Также стоит отметить тот факт, что владельцы, которые уделяют внимание гигиене рта, чаще всего не забывают и о других профилактических мерах, позволяющих поддерживать хорошее самочувствие собаки.
Питание
Безусловно, питание — это важный фактор, который влияет на продолжительность жизни собаки. Питомцу нужно получать все необходимые полезные элементы с пищей, это поддерживает его здоровье и влияет на долголетие.
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Анастасия Бондарева