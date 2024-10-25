«Трагические последствия»: Кинолог рассказал, как вести себя с собакой в лифте

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Новости о том, что собака пострадала из-за поездки в лифте, мелькают ежедневно. К сожалению, среди них есть и трагические случаи. Это происходит из-за несоблюдения правил безопасности пользования лифтом.
Когда речь идет о многоквартирном доме, каждый собаковод должен знать, как вести себя в местах общего пользования, от этого зависит не только комфорт окружающих, но и безопасность любимца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что есть масса случаев, когда питомец в последний момент выбегает из лифта, поводок зажимает между дверьми, а кабина начинает движение. В этом случае только чудо может спасти собаку.
Возьмите себе за привычку проверять, где находится питомец в момент, когда вы зашли в лифт. Собака должна стоять рядом с вами. Если это крупный пес, возьмите его на короткий поводок, небольших питомцев держите на руках. Так вы сможете контролировать передвижение питомца и обеспечить его безопасность.
Кроме того, важно помнить, что с вами в одном доме могут жить как люди с собаками, так и без них. Важно уважать каждого жильца многоквартирного дома. Не позволяйте питомцу активно интересоваться людьми в лифте, пресекайте любые попытки питомца запрыгнуть на незнакомца. Конечно, если ваш сосед спокойно и дружелюбно настроен и желает познакомиться с любимцем, а вы и ваш питомец не против, не нужно препятствовать общению.
Если в лифте находится сразу много людей, лучше пропустить их и уехать позже. Дело в том, что тесный контакт может не понравиться не только соседям, но и вашей собаке. Когда вы приедете на нужный этаж, сначала пропустите других пассажиров, а после выходите из лифта вместе с собакой.
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что есть масса случаев, когда питомец в последний момент выбегает из лифта, поводок зажимает между дверьми, а кабина начинает движение. В этом случае только чудо может спасти собаку.
«Некоторые могут удивиться: зачем касаться правил перевозки собаки в лифте, если это обычное бытовое действие. Но на деле, очень многие не соблюдают правила безопасности, что приводит к трагическим последствиям. Именно поэтому каждый собаковод должен знать, как правильно и безопасно использовать лифт вместе с любимцем», — сказал эксперт.
Как заходить в лифтПервое правило, которое важно запомнить и соблюдать: вы и собака должны вместе заходить в лифт, маленького питомца можно взять на руки. Трагические случаи происходят именно в этот момент, когда из-за неосторожности и невнимательности любимец остается по ту сторону кабины, которая захлопывается, зажимая поводок, и начинает движение.
Возьмите себе за привычку проверять, где находится питомец в момент, когда вы зашли в лифт. Собака должна стоять рядом с вами. Если это крупный пес, возьмите его на короткий поводок, небольших питомцев держите на руках. Так вы сможете контролировать передвижение питомца и обеспечить его безопасность.
Поведение собакиОчень важно добиваться спокойного выхода из квартиры. Если собака перевозбуждается перед прогулкой, она может вырываться вперед, тянуть поводок, забегать и выбегать из кабины лифта. Все это помешает прогулке и увеличивает риск травм во время пользования лифтом.
Кроме того, важно помнить, что с вами в одном доме могут жить как люди с собаками, так и без них. Важно уважать каждого жильца многоквартирного дома. Не позволяйте питомцу активно интересоваться людьми в лифте, пресекайте любые попытки питомца запрыгнуть на незнакомца. Конечно, если ваш сосед спокойно и дружелюбно настроен и желает познакомиться с любимцем, а вы и ваш питомец не против, не нужно препятствовать общению.
Если в лифте находится сразу много людей, лучше пропустить их и уехать позже. Дело в том, что тесный контакт может не понравиться не только соседям, но и вашей собаке. Когда вы приедете на нужный этаж, сначала пропустите других пассажиров, а после выходите из лифта вместе с собакой.
Общие правилаНе все одинаково относятся к собакам: кто-то любит животных, а кого-то они могут пугать. Поэтому всегда учитывайте интересы людей с питомцами и без них. Не забывайте о соблюдении чистоты: убирайте за любимцем, если он не дотерпел до улицы или разгрыз игрушку в лифте или в подъезде. Следите и за тем, чтобы собака не портила общедомовое имущество. Только ваша сознательность и ответственность поможет формировать позитивный облик собаковода.
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Анастасия Бондарева