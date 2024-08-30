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«С осторожностью»: Кинологи рассказали, можно ли носить собаку в слинге

Кинолог Голубев: постоянное ношение собаки в слинге может привести к проблемам
30 августа 2024, 14:18
Фото: iStock/damedeeso

Фото: iStock/damedeeso

Некоторые владельцы небольших собак предпочитают носить их в слингах. Очень маленьких питомцев, как правило, хозяева практически не выпускают из рук, но правильно ли это?


Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важно понимать, что слинг не должен причинять неудобства ни человеку, ни животному.

«Например, для еще несформировавшихся щенков слинг будет не самым лучшим средством передвижения, поскольку из-за неправильного положения собаки в слинге, вы можете ей навредить», — прокомментировал эксперт.

Можно ли носить собаку в слинге


Если вы используете слинг редко, то это не отразится на здоровье собаки, но постоянное ношение в слинге может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Особенно это касается щенков. Дело в том, что пока малыш растет, скелет и мышцы развиваются и формируются. Любое неаккуратное движение или неправильная транспортировка могут привести к травмам.

Нельзя транспортировать собаку зажатой в подмышке, вертикально прижатой к телу или в таких позах, когда спинные мышцы сокращены и скручены на одну сторону. Именно поэтому постоянное использование слингов для транспортировки собаки может быть вредным для здоровья. При перемещении нужно подпирать спину и передние лапы в естественном положении.

Какие переноски безопасны для здоровья


Если планируется длительное путешествие или поездка, лучше отдавать предпочтение твёрдым боксам, в котором собаке будет максимально удобно. Подбирайте размер транспортного контейнера таким образом, чтобы питомец мог там комфортно лежать и вставать, это позволит ему немного размяться в пути.

Для непродолжительных поездок можно выбирать мягкие модели небольших размеров. Например, для походов к ветеринарному врачу с небольшим компаньоном, вы можете приобрести сумку, слинг или рюкзак (помните, что для щенков лучше не использовать слинги даже для короткой прогулки).

Передвижения на руках у хозяина


Если у питомца нет проблем со здоровьем, не стоит приучать его к рукам. Вне зависимости от размера и характера собаки, ей важно социализироваться, получать новую информацию и физические нагрузки. На руках у хозяина собака не сможет обнюхивать метки или играть с другими животными. Поэтому очень важно давать возможность любимцу изучать окружающий мир, а если он вдруг попросится на руки, позволить ему это сделать, но не приучать его к этой манере передвижения самостоятельно.

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В Росгвардии появилось новое оружие
«Калашников»: Усовершенствованный автомат АК-12 принят на вооружение Росгвардии
30 августа 2024, 13:35

Фото: istockphoto/???? ??????

Усовершенствованный автомат АК-12 приняли на вооружение в Росгвардии, сообщили в концерне «Калашников». Как уточняется на сайте предприятия, упомянутое вооружение является основным стрелковым в ВС РФ и входит в экипировку «Ратник». Перевооружать войска на АК-12 стали с 2018 года.
«Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы», - сказано в описании.
Кроме того, имеется возможность крепления на автомат оптических и предобъективных оптических приборов, а также установки подствольного гранатомета.

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#россия
#оружие
#росгвардия
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В Госдуме осенью могут рассмотреть запрет на продажу вейпов
30 августа 2024, 13:20

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Запрет на продажу вейпов могут рассмотреть в Госдуме уже этой осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по вопросам соцполитики Ярослава Нилова от ЛДПР, который является одним из авторов инициативы.
«Инициатива межфракционная, мы очень надеемся, что она будет рассмотрена уже осенью», — прокомментировал парламентарий.
Нилов считает, что вейпы нужно запрещать, пока они не вошли глубоко в повседневность. К запрету подталкивают обстоятельства. Законопроект внесли в мае. В закон об охране здоровья граждан предполагается внести изменения.

Перед этим в Минздраве предупредили о новой болезни, вызываемой электронными сигаретами и вейпами. Симптомы похожи на коронавирус.

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#россия
#законопроект
#новости
#госдума
#курение
#запрет
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Детей из Подмосковья приглашают на конкурс видеороликов и презентаций по ПДД
30 августа 2024, 13:12

Фото: iStock/Esin Deniz

Второй всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Как таблицу умножения знаем правила дорожного движения» проведёт благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, приём заявок стартует 4 сентября, к участию приглашаются ребята из всех регионов страны, сообщает пресс-служба фонда.
«Конкурс приурочен ко Дню знаний и направлен на приобщение детей к нормам безопасного поведения на дорогах и на формирование и закрепление знаний правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
Стать участниками конкурса могут дети и подростки в возрасте от семи до шестнадцати лет. Конкурсные материалы будут приниматься до 4 октября включительно через электронную почту video.pdd@fond-edykina.ru.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда-организатора.

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#дети
#пдд
#подростки
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«Взрывная и мажорная»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и область в сентябре
Синоптик Шувалов: дневная температура в сентябре будет 23-28 градусов
30 августа 2024, 13:07

Фото: iStock/Tetiana Soares

Погода в Москве и Подмосковье радует солнцем и теплом. Но что ждет жителей в сентябре?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что начало сентября порадует жителей Москвы и Подмосковья июльской погодой.

«Дневная температура почти до конца следующей недели будет порядка 23-28 градусов. Это максимальная температура, утром будет прохладнее. Ночи становятся длиннее, и в условиях безоблачного неба воздух успевает остыть до 11-13 градусов. Но солнце берет свое. А в воскресенье в центре города может быть 30-32 градуса», — сообщил эксперт.

Однако он подметил, что у такой жары есть и обратная стороны – возрастает степень пожарной опасности, потому надо быть внимательнее.

По словам синоптика, аномально теплая погода может продлиться вплоть до конца сентября.

«Судя по взрывному началу, эта аномалия может вполне сохраниться до конца месяца. Загадывать, когда случится перелом, я не буду, потому что на протяжение следующей недели сильного перелома не будет, но это мажорное начало месяца. Температура на 4-6 градусов превышает норму», — заключил Шувалов.

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Дети судьи Верховного суда Татарстана являются гражданами США
30 августа 2024, 12:41

Фото: istockphoto / manassanant pamai

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США. Об этом сообщили в Mash.
«Дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых родились в американском роддоме. Все документы были оформлены в американском консульстве. Однако семья скрывала этот факт и заявляла, что сын и дочь родились во время домашних родов в Казани», — поделились в издании.

Старшая дочь судьи Наиля живёт в Нидерландах. В отношении Эльвиры Юсуповой и её 19-летнего сына Гаяза из Татарстана уже возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта иностранного государства. Ризвана Юсупова могут лишить должности.

Ранее стало известно, что сын экс-мэра Орска Василия Козупицы проживает в Дубае. После скандала глава российского города ушёл в отставку и описал условия жизни своего сына так: «Там, кстати, тоже не мёд: очень жарко и сложный климат».

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#климат
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#сын
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В Подмосковье обнаружили новые популяции краснокнижных грибов
30 августа 2024, 12:37

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Несколько новых мест обитания грибов, внесённых в Красную книгу Московской области, обнаружили экологи в трёх округах региона в ходе работ по инвентаризации особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«В заказнике «Коренные ельники Шаховского лесничества» впервые были обнаружены леоция студенистая, ежовик коралловидный, млечник древесинный и паутинник фиолетовый. В заказнике «Леса Серебряноборского лесничества» на территории Одинцовского округа в одном месте нашли более 20 ежовиков коралловидных, а в Ленинском округе был обнаружен молодой дубовик крапчатый», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что выявление новых мест обитания редких видов и рост их популяций указывает на хорошее состояние экосистем в областных заповедниках.

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#подмосковье
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В РФ могут провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде
30 августа 2024, 12:19

Фото: istockphoto/metamorworks

В РФ могут провести эксперимент, предполагающий сдачу биометрии иностранными гражданами при въезде, передает Минцифры. Уточняется, что уже опубликован проект правительственного постановления. Эксперимент предполагает два этапа.
Сначала в нескольких пропускных пунктах иностранцы сдадут отпечатки пальцев, а также изображение лица, а затем для безвизового въезда они смогут сдать биометрию при помощи специального приложения. Чтобы посетить РФ в визовом режиме, нужно будет подавать документы, порядок прежний.

Нововведения не затронут граждан РБ, детей младше шести лет и дипломатов. При успехе эксперимента правила введут на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что банковские карточки могут блокировать по ошибке в связи с новым законом по борьбе с мошенничеством.

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#россия
#минцифры
#иностранцы
#биометрия
#новости
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Утверждён сентябрьский график приёма граждан в Мособлдуме
30 августа 2024, 12:16

Фото: медиасток.рф

График приёма жителей депутатами Московской областной Думы на сентябрь текущего года подписал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В сентябре запланировано восемь приёмов граждан. Депутаты будут принимать жителей области каждую неделю по вторникам и средам. Личный приём проводят председатели парламентских комитетов», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы прийти на приём, нужно будет предварительно записаться, это можно сделать по телефону 7-495-988-66-01 ежедневно с десяти утра до часа дня. Кроме того, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приёмные в их избирательных округах.

Приёмная Мособлдумы находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом №1, здание КПП. График приёмов размещён на сайте парламента Подмосковья.

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#подмосковье
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Украинский «Бобёр» найден в Моче
Shot: В Новой Москве нашли обломки крупного украинского беспилотника «Бобер»
30 августа 2024, 11:29

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

В Новой Москве были обнаружены обломки крупного украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) модели «Бобёр». Эту информацию опубликовал Telegram-канал Shot.
«Фрагменты дрона были найдены в реке Моча и на её берегу в СНТ «Роднево». Длина найденных частей составила полтора метра. При первичном осмотре взрывчатых веществ на обломках не обнаружили», — сообщили в издании.
Неизвестно, был ли дрон сбит средствами ПВО или упал по какой-то другой причине. Также пока нет информации о точном времени его падения. Сейчас обломки исследуют специалисты, проводится проверка.

В ночь на 21 августа над Подмосковьем были сбиты 11 беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это одна из самых масштабных попыток атаки за всё время. Обломков дронов не было, никто не пострадал, разрушений на земле не было.

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