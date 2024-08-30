«С осторожностью»: Кинологи рассказали, можно ли носить собаку в слинге

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Некоторые владельцы небольших собак предпочитают носить их в слингах. Очень маленьких питомцев, как правило, хозяева практически не выпускают из рук, но правильно ли это?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важно понимать, что слинг не должен причинять неудобства ни человеку, ни животному.
«Например, для еще несформировавшихся щенков слинг будет не самым лучшим средством передвижения, поскольку из-за неправильного положения собаки в слинге, вы можете ей навредить», — прокомментировал эксперт.
Можно ли носить собаку в слинге
Если вы используете слинг редко, то это не отразится на здоровье собаки, но постоянное ношение в слинге может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Особенно это касается щенков. Дело в том, что пока малыш растет, скелет и мышцы развиваются и формируются. Любое неаккуратное движение или неправильная транспортировка могут привести к травмам.
Нельзя транспортировать собаку зажатой в подмышке, вертикально прижатой к телу или в таких позах, когда спинные мышцы сокращены и скручены на одну сторону. Именно поэтому постоянное использование слингов для транспортировки собаки может быть вредным для здоровья. При перемещении нужно подпирать спину и передние лапы в естественном положении.
Какие переноски безопасны для здоровья
Если планируется длительное путешествие или поездка, лучше отдавать предпочтение твёрдым боксам, в котором собаке будет максимально удобно. Подбирайте размер транспортного контейнера таким образом, чтобы питомец мог там комфортно лежать и вставать, это позволит ему немного размяться в пути.
Для непродолжительных поездок можно выбирать мягкие модели небольших размеров. Например, для походов к ветеринарному врачу с небольшим компаньоном, вы можете приобрести сумку, слинг или рюкзак (помните, что для щенков лучше не использовать слинги даже для короткой прогулки).
Передвижения на руках у хозяина
Если у питомца нет проблем со здоровьем, не стоит приучать его к рукам. Вне зависимости от размера и характера собаки, ей важно социализироваться, получать новую информацию и физические нагрузки. На руках у хозяина собака не сможет обнюхивать метки или играть с другими животными. Поэтому очень важно давать возможность любимцу изучать окружающий мир, а если он вдруг попросится на руки, позволить ему это сделать, но не приучать его к этой манере передвижения самостоятельно.
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Анастасия Бондарева