Кинолог назвал ситуации, при которых собака может забыть человека

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Каждому владельцу собаки хочется думать, что его пес будет помнить его, даже если им придется разлучиться на долгое время. Есть множество фильмов и книг, в которых рассказывают о долгожданной встрече с потерявшейся собакой, которая из толпы узнает хозяина. Так ли это на самом деле?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что питомец все-таки может забыть хозяина, если не будет с ним встречаться время от времени.
«Когда эмоциональные ассоциации с ним очень слабые, а новые, напротив, очень сильны. Это позволяет собакам достаточно легко адаптироваться к новым условиям жизни», — прокомментировал эксперт.
Как работает память у собак
Принцип работы памяти схож с человеческим, он основан на функционировании и взаимодействии нейронов в мозге. Но, не смотря на нашу схожесть, не стоит думать, что питомец мыслит, как человек, этот процесс устроен иначе.
У собаки есть несколько видов памяти: ассоциативная и эпизодическая. Благодаря ассоциативной памяти собаки могут, например, запоминать команды, потому что связывают действие и последующее событие между собой.
С помощью эпизодической памяти собаки запоминают негативный или позитивный опыт, для них он будет эмоционально окрашен, поэтому и запечатлен в памяти.
Может ли собака забыть хозяина
Собака может забыть человека с течением времени. Это может произойти из-за длительной разлуки, а также слабых эмоциональных ассоциаций у животного с хозяином и сильных новых ассоциаций с другим человеком. Такой принцип работы памяти у питомца позволяет ему быстро и легко адаптироваться к новым условиям жизни.
Однако не нужно думать, что собака так легко забудет хозяина. Питомцы могут долго помнить то, что несет для них сильную эмоциональную окраску. Если у хозяина и собаки есть хороший контакт, питомец привязан к своему надежному хозяину, то не сможет забыть его на второй день отсутствия. Так же хорошо собака будет помнить и того хозяина, который вызывал у нее сильное состояние тревоги и страха.
При этом, если ситуация сложится так, что собака попадет в новую семью, то, окруженная любовью, заботой и комфортом, она будет рада жить с новыми владельцами. Это произойдет при условии, что у питомца нет гиперпривязанности к старому хозяину (что является нездоровым типом привязанности, и возникает у тех собак, которые не прошли все этапы социализации).
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Анастасия Бондарева